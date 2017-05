ayo patrioFeliz Día de la Patria en este 25 de Mayo! Recordemos que los prohombres de Mayo tenían ideas bastante claras de las metas que tenían y del rumbo que debían seguir. No les fue fácil tomar su decisión. Corrían sus buenos riesgos, pero estaban dispuestos a afrontarlos. La Patria lo merecía.¿Qué podemos hacer hoy? Una interesante reflexión delnos dice al respecto:"Ciertamente, nos falta tomar conciencia y tenemos que reconocer nuestro grado de participación en la construcción y reconstrucción de nuestra sociedad. Cuando Jesús nos dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en ningún momento nos está diciendo que separemos el poder temporal de lo espiritual. Todo lo contrario, es una invitación a darle a Dios lo que es de Dios, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Es subordinar todas las cosas a un proyecto que dé sentido a nuestro trabajo y a nuestra vida. Dar a Dios lo que es de Dios es reconocer que debemos ordenar las realidades hacia un fin último, hacia un sentido profundo en el cual los bienes están al servicio de todos.Por el contrario, devolverle al César su moneda es empezar a ser libres. Es desarrollar el bien que hay a nuestro alrededor y dejar que la injusticia se caiga por su propio peso. Es reconocer la primacía de Dios en todos los órdenes y relaciones."Los primeros cristianos lo entendieron muy bien. En el imperio romano los creyentes fueron acusados de impiedad, de no seguir los dictámenes de los poderes despóticos. Los seguidores de Cristo se organizaron fuera del clientelismo de los senadores y la corrupción reinante, con el fin de no volverse parte del mismo. Promovieron nuevas instituciones y las humanizaron a costa de su propia vida."A nosotros también las circunstancias actuales nos ponen a prueba para buscar nuevos caminos que evangelicen nuestra cultura. Jesús nos llama a no desentendernos de las situaciones temporales y mirarlas desde la óptica de la fe...".Honrar la Patria significa hoy amarla; es decir, buscar siempre su bien. ¿Cuesta demasiado?