En octubre Macri se juega su liderazgo

El estratega político español, Antonio Sola, fue el encargado de inaugurar el Congreso Internacional de Comunicación Política de Buenos Aires, con una conferencia magistral sobre liderazgo, titulada “Cómo crear un líder”, en la que no faltaron las reflexiones sobre el momento actual de la política argentina.Durante su ponencia, aseguró que el país sudamericano está mostrando una nueva ola que, quizá, llegue a afectar a toda la región, así como se refirió al impacto de los liderazgos tanto en los últimos comicios como en los próximos. “Este año los argentinos afrontan una elección que, para muchos, no deja de ser una rendición de cuentas. Sin embargo, subyace una decisión determinante: volver al kirchnerismo, consolidar el proceso de cambio emprendido hace dos años, o volver a virar, ahora, hacia un tercer camino. Si eligen esta última opción, quedará manifiesto un estado de frustración que busca nuevos liderazgos, un estado en el que Macri no habrá sabido ilusionar y esperanzar con su liderazgo”, señaló Sola.En su exposición, el estratega español compiló las características fundamentales que hacen a un líder, incidiendo en que son rasgos comunes independientemente de su nacionalidad o época. En el caso argentino, Sola resaltó que la responsabilidad de que cualquiera de las tres opciones triunfe recae en el líder. En este sentido, reflexionó sobre sus particularidades: “ha de ser un gran persuasor, ha de ser un sembrador incansable, pero, sobre todo, ha de abanderar una causa que sea tan grande como la nación entera, para contener cada uno de los sueños de su gente”.Además, Sola insistió en que la tarea fundamental de los políticos es escuchar a los ciudadanos para atender sus necesidades, ya sea a los públicos dotados de voz y opinión como a los que no hacen tanto ruido, pero que también necesitan manifestarse. “Los políticos cada vez se olvidan más de la importancia de escuchar a la ciudadanía y atender al humor social. Es su responsabilidad para lograr hacer buena política, sin culpabilizar a la sociedad, y tendiendo puentes hacia una mejor Argentina, en la que no haya divisiones irreconciliables por cómo se piensa. El argentino no es menos. Está deseoso de decir lo que siente, y así lo ha manifestado con las últimas movilizaciones en contra y a favor del Gobierno.”, agregó.La crisis de liderazgo en el país fue otro de los puntos que trató. Así, urgió a la irrupción de un líder diferente al que han estado acostumbrados hasta ahora. Para Sola, debe combinar los valores de los partidos históricos como el peronismo y el radicalismo con los nuevos partidos, debe combinar las nuevas y las viejas herramientas comunicacionales, acercarse a la gente y escucharles. Debe ser una síntesis de todo eso y más. Debe ser completo en formación, correcto y desfachatado a la vez, y todo con el objetivo de llevar a los argentinos a un mejor país.La Argentina tendrá un verdadero líder cuando este supere el reto de demostrar que su potencia es más fuerte que la de las ideologías. “Discutir sobre si un gobierno es más o menos de derecha no construye liderazgo. Si fuera presidente, no me gustaría que la pelea estuviera en cuan de derecha o de izquierda soy. Significaría que habría fracasado, que habría fallado a los ciudadanos. El éxito de un líder ha de ser inspirar, mover corazones, sembrar incansablemente y mejorar la vida de la gente”, enfatizó.“Los argentinos se elegirán a sí mismos cuando elijan este año, se elegirán por sus historias, sus vivencias y sus sueños. Los líderes que mejor los interpreten, los entiendan, los representen serán sus espejos y serán también quienes ganen la elección y formarán el futuro del país y la región”, concluyó.Especializado en campañas electorales y gobiernos, Antonio Sola es hoy uno de los estrategas políticos más destacados y reconocidos a nivel mundial, particularmente en Iberoamérica. Con 45 años de edad, Sola ha sido estratega principal en importantes campañas ganadoras, como las de Juan Manuel Santos (Colombia), Mariano Rajoy y José María Aznar (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Michel Martelly y Jovenel Moïse (Haití). Cuenta en su haber con más de 450 campañas electorales en más de 25 países.