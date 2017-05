Políticas económicas y ganadería en Santa Fe en el contexto revolucionario

La ganadería constituye una de las ramas económicas más estudiadas por la Historiografía de la Epoca Colonial y de lo que se conoce comúnmente como ‘‘Período Independiente’’ (desde la Revolución de Mayo de 1810 en adelante). Mucho es lo que se habla de los daños generados por las guerras intestinas características de aquellos años sobre las plantaciones, campos de cultivo y rodeos (sobre todo en algunos puntos como la campaña de Santa Fe), y también sobre el gran ‘‘despegue’’ que, para varios de los especialistas en el tema, comenzó a darse desde el decenio de 1820.Empero, es muy poco lo que se ha avanzado sobre el desarrollo de las actividades agropecuarias en el contexto que se abrió a partir de los acontecimientos de Mayo de 1810, los cuales indudablemente afectaron a las unidades productivas, a las relaciones sociales y los mercados locales, regionales y exteriores. Por eso que en este artículo me propongo hacer un análisis desde una perspectiva distinta: partiendo del análisis de las intervenciones del Cabildo de la Ciudad de Santa Fe sobre cuestiones vinculadas a la ganadería y sus distintos mercados, en un contexto de cambios políticos y económicos muy significativos.A la ganadería vacuna se le presentaban varias alternativas en los mercados coloniales y poscoloniales.En primer lugar, me gustaría seguir la hipótesis de que la actividad pecuaria tenía múltiples alternativas mercantiles: extracción de cueros (principal producto ganadero de exportación durante en la región durante todo el Período Colonial y los años posteriores a la Revolución), la elaboración de piezas de sebo y grasa (consumidas en el mercado local y con peso en las transacciones comerciales regionales), el abasto de carne interno (uno de los mercados más importantes, sin dudas), y los envíos de animales en pie hacia las distintas ferias que se encargaban de abastecer a los centros de consumo del Norte minero. Las mismas pueden verse claramente tras el análisis de las actas capitulares de aquella jurisdicción.Entre otras cosas, el ayuntamiento se encargaba de asegurar el bastimento de carne local, como lo hizo el 22 de enero de 1816, cuando se dispuso el remate, por el período de un año, del cobro de los derechos sobre los ganados introducidos para el matadero, el cual debía ser efectuado por la Junta Municipal de Propios, una institución encargada específicamente del cobro de los impuestos correspondientes al ramo de propios (bienes primarios, mercaderías, circulación de carretas, etc.). A diferencia de lo que sucedía durante la Colonia, cuando por lo general la sala capitular santafesina obligaba a los estancieros a acercar las vacas necesarias o sacaba a remate el derecho anual de las carnicerías y negociaba los precios del cuarto de res y del ganado en pie con los abastecedores, desde 1810 la tendencia era rematar el cobro de los impuestos a las matanzas y al mantenimiento de los corrales privados en el matadero urbano.El Cabildo de Santa Fe siguió teniendo importantes atribuciones sobre la ganadería y sus mercados después de la Revolución de Mayo. En cuanto a el mercado del cuero, es muy poco lo que puede considerarse entre el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, pero a partir de fines de aquella centuria las intervenciones municipales en torno a las extracciones y la exportación de las pieles de toro comenzaron a tener un peso marcadamente mayor.En el invierno de 1810, los cabildantes hicieron hincapié en la distinción entre los distintos tipos de cueros (‘‘de gorra’’ y ‘‘de bagual’’), en el marco de la resolución de los nuevos arbitrios sobre los bienes comerciales. Otras medidas nos muestran la importancia que se le daba a este producto, como por ejemplo cuando el 20 de noviembre de 1815, el alcalde de primer voto rogó que se hiciera lo posible por remediar la situación adversa de la economía rural, con el fin de evitar más daños sobre la introducción y venta de cueros, sobre el respeto de las marcas y señales de los animales robados (vacunos, caballos, yeguas y mulas), lo cual perjudicaba a los productores.De esta última cita se desprende otra realidad: la creciente importancia de la ganadería diversificada hacia el interior de los establecimientos productivos. Ya se ha hablado de los mercados del vacuno y del mular, pero es preciso señalar que los caballos y bueyes tuvieron un rol protagónico en los trabajos de las unidades de producción más orientadas a la agricultura del cereal (quintas, chacras, etc.), mientras que las ovejas estaban más que nada relacionadas con la obtención de lana (destinada, en aquella época, a la incipiente industria textil artesanal), de carne y de cueros.Los listados que aparecen como propuestas para los nuevos impuestos destinados al ramo de propios de la Ciudad sirven para poder afirmar la existencia de una ganadería mixta. El 6 de agosto de 1810, en relación a los propios de la república, los cabildantes resolvieron fijar los impuestos al comercio de múltiples productos, entre ellos los de origen pecuario: por cada 100 cueros ‘‘de gorra’’ deberían pagarse a la Hacienda 2 pesos; por cada 100 cueros ‘‘de bagual’’, 4 reales; por cada arroba de sebo, un cuartillo; por cada saca de lana, 1 real; por cada mula que saliera de la jurisdicción o pasara por ella, un cuartillo; por cada curtiduría de suelas, 20 pesos por año; por las suelas de becerros, 12 pesos anuales; y por cada cabeza de ganado que saliera hacia otras regiones, un cuartillo.Vale la pena destacar que la gran mayoría de las medidas municipales del período estuvieron relacionadas al establecimiento de los nuevos aranceles impositivos. El 23 de octubre de 1810, se volvieron a proponer arbitrios para los diferentes géneros mercantiles, entre ellos los derivados de la ganadería: las carretas pagarían todos lo mismo, indistintamente de lo que cargaran; 4 reales por cada 10 cargas de mulas; 4 reales por cada 100 bueyes; medio real por cabeza de vacuno; y lo mismo por cada mular.Se tuvo en cuenta que la ‘‘Excelentísima Junta’’ había recomendado no aplicar gravámenes demasiado pesados al comercio, para no perjudicar a las principales actividades económicas. De esta manera, vemos cómo desde los primeros meses posteriores a su conformación, la Junta de Gobierno comenzó a influir sobre las políticas capitulares.La Primera Junta de Gobierno intervino sobre las políticas económicas del Cabildo de Santa Fe en 1810.Por otra parte, hay que tener consideración de que la aplicación de estas nuevas cargas fiscales no fue sencilla ni del todo efectiva en su momento. Y hay casos que lo demuestran, como cuando el 14 de diciembre de 1812 se trató sobre una representación presentada por Marcos Troncoso, en ese entonces recaudador del impuesto de propios, mediante la cual reclamaba que los vecinos Francisco Antonio Candioti y José Manuel Páez se venían negando, desde hacía tiempo, a pagar los impuestos correspondientes a las ‘‘fábricas, hornos y atahonas’’, además de incumplir en el pago del derecho de medio real por cabeza de res para el abasto de carne local. Se decidió que el recaudador acudiera a los jueces ordinarios, y que los deudores no pudieran encerrar sus vacas en los corrales de la ciudad y que no se les permitiera faenar ni vender hasta que no le pagaran lo adeudado al Regidor Fiel Ejecutor.Otro gran problema que se trató en el cuerpo municipal durante este período, fueron los daños que causaban los ataques indígenas sobre los establecimientos rurales, los cuales afectaban a las poblaciones y su producción. El 10 de noviembre de 1813, debido a las hostilidades llevadas a cabo por los ‘‘indios fronterizos’’ sobre las ‘‘haciendas y vidas de los vecinos’’, se tuvo en cuenta un expediente iniciado por el padre cura doctrinero de San Javier, quien pedía que se les concedieran ‘‘artículos de labranza y ganado’’, con el fin de que aquellos pudieran abastecerse y no tuvieran la necesidad de dispersarse por los campos y efectuar robos y asesinatos en sus ataques. Para esto, resolvieron que se comprara un diezmo de cuatropea (en teoría, un 10% de la producción ganadera anual), para repartirlo entre los ‘‘indios reducidos’’. El 17 de marzo del año siguiente, se presentaron en el ayuntamiento los vecinos hacendados convocados para discutir y tomar resoluciones sobre el problema que representaban los ‘‘indios de la frontera’’, en el marco de un intento de ‘‘pacificación’’.Además de estos, se presentaron los corregidores (autoridades encargadas de regular el trabajo indígena y de cobrar el tributo obligatorio para los nativos americanos, entre otras cosas) de las reducciones (pueblos de indios), y el teniente de gobernador (representante del gobernador). Una vez reunidos, se leyeron las decisiones sobre este asunto, entre las cuales se destacaron la restitución obligatoria de todos los naturales a los pueblos; la concesión de ‘‘un competente número de ganado vacuno’’ para los poblados, quedando obligados los corregidores a administrarlos de la manera más conveniente; a su vez, estos funcionarios serían responsables de los daños y excesos cometidos por los indígenas de sus corregimientos.Sin embargo, el problema no logró solucionarse rápidamente, ya que algunas semanas después, se discutió en el cabildo sobre el estado crítico de la campaña como consecuencia de los ataques por parte de los ‘‘infieles’’, lo que perjudicaba la recaudación de los propios del Estado.También se dio continuidad a otras prácticas características del cabildo colonial, como la concesión de tierras, muchas de ellas relacionadas con la producción agrícola y ganadera. Esto se dio una sola vez durante el período analizado, cuando el 23 de octubre de 1810 se trataron 3 expedientes: el primero, presentado por el vecino Francisco Alzogaray, quien solicitaba la concesión de terrenos en los extramuros de la ciudad, con los que pensaba fundar chacras; el segundo, por parte de José Hilario Martínez, quien quería un terreno ‘‘para rancho’’; mientras que Bernardo de Acosta quería tierras de chacra. Estos repartos y la insistencia del gobierno municipal en aplicar los nuevos impuestos también sobre las atahonas (molienda) y el comercio del trigo y los panificados, son indicios de la relevancia que tenía la producción agrícola características de las chacras, unidades productivas de menor tamaño que las estancias, y más vinculada al abasto de cereales y forraje a nivel local.En resumen, podemos confirmar la continuidad de varias prácticas coloniales, como los corregimientos y reducciones de indígenas, los repartos de mercedes territoriales por parte del ayuntamiento, y los gravámenes sobre los distintos productos y el comercio, mientras que la composición del cabildo parece haber seguido una estructura colonial. En resumen, podemos confirmar la continuidad de varias prácticas coloniales, como los corregimientos y reducciones de indígenas, los repartos de mercedes territoriales por parte del ayuntamiento, y los gravámenes sobre los distintos productos y el comercio, mientras que la composición del cabildo parece haber seguido una estructura colonial. Asimismo, las intervenciones sobre la ganadería y sus mercados fueron varias, siguiendo objetivos principales como una eficaz recaudación de impuestos para el Estado municipal, el aseguramiento del abasto de carne, la organización del matadero y las carnicerías, y la protección de la producción y el comercio de cueros y otros bienes pecuarios de importancia, como las mulas, la lana y otros efectos elaborados. 