Figueroa y su conjunto realizan gira por Chile

El "Matador y rey del chamamé" Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero de nuestra ciudad comienza su gira por Chile los días 26, 27 y 28 de mayo.Previamente, "damos comienzo nuestras presentaciones este jueves 25 de Mayo a las 13 horas en la Plaza de los Trabajadores del barrio SanCor en la ciudad de Sunchales, en un festival para festejar la fecha patria", destaca Antonio Figueroa a un cronista de LA OPINION.Luego partirán hacia Buenos Aires para viajar desde el Aeroparque Jorge Newbery el viernes 26 de mayo a la mañana hacia Chile, donde comenzarán las presentaciones por la capital trasandina, Santiago de Chile, para continuar por las ciudades de Puerto Montt, Balmaceda, Coihayque y Cochrane."Es muy emocionante recibir un llamado de la cultura chilena donde querían tener la presencia de Miguel Figueroa y su conjunto en los festivales de Chile. Y nos contaban que somos conocidos por varias canciones, autoría de Miguel en los temas como ´Se me agranda el litoral´, ´El último patacón´, el nuevo CD´Mascotas del chamamé´ y de los que no son de su autoría en las canciones como ´El cascabel´, ´Caballo viejo´, ´Pájaro amarillo´, pero Miguel haciendo su propia versión con Víctor Figueroa, Luis Torres, Aldo Figueroa, su nieto José Martín Figueroa y yo", agrega.Según el entrevistado, "la gente pedía al conjunto para este sábado 27 de mayo para vernos actuar en el 9° Festival de la Escarcha en Cochrane sobre la patagonia chilena, donde más se escucha el chamamé y en especial el estilo de Miguel Figueroa y su conjunto, haciendo mención también sobre la calidad interpretativa de Antonio Figueroa trío. Además son conocidos los temas de mi autoría como ´Gracias Dios´, ´Maravilla´, con bajos y teclado de mi acordeón y de los que no son de mi autoría ´Cherubichá´ y ´Tren expreso´".Al tener esta comunicación con Chile, "nosotros le hicimos un tema que lo titulamos ´Camino a Cochrane´, donde nombramos las ciudades que vamos a estar y los paisajes que tiene la Patagonia chilena. Para realizar esta gira por Chile, el conjunto tuvo que suspender sus presentaciones por las fiestas patronales de Cristo de Mailín en Santiago del Estero".Hay que recordar que Miguel Figueroa y su conjunto hacía su primera gira internacional con el chamamé en el año 1988 por las ciudades uruguayas de Durazno, Trinidad, Las Minas, Lavalleja, San Carlos. Luego en 1989 y 1990 tocaron en las ciudades de Montevideo, Canelones, Belén, Salto, Gomensoro, Termas de Arapey, Bella Unión, también del Uruguay."Y así luego de tantos años Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero vuelve a hacer giras internacionales, en este caso por Chile", concluye Antonio.