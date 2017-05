Predio UNRaf: Arquitectos presentaron contrapropuesta

En la Sala de Sesiones los Concejales recibieron a integrantes de la CD del Colegio de Arquitectos, encabezados por su presidente Fernando Fioramonti. El motivo de la visita era charlar sobre el proyecto de campus para la Universidad Nacional de Rafaela, en donde los profesionales dieron su visión sobre el mismo, que incluía una nueva propuesta a considerar, para evitar lo que consideran un "desequilibrio urbano".Esta iba a ser la última de las reuniones que estaban pautadas. Pero, ante esta situación, algunos concejales evaluaban ayer convocar nuevamente a la secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo. Recordemos que, con anterioridad, el Cuerpo Legislativo había dialogado ya también con los propietarios de los terrenos que participan de este acuerdo y con el Rector Organizador de la Casa de Altos Estudios, Rubén Ascúa.Los concejales ya habían realizado encuentros previos, aunque por separado: oficialismo por un lado y oposición por el otro. En la reunión de ayer, lo que se hizo fue presentar en conjunto lo que ya habían indicado en esas charlas.Los arquitectos no están muy de acuerdo con la propuesta alcanzada, de acuerdo a la información proporcionada. Esto no quiere decir que estén en contra de que la UNRaf pueda contar con un predio para un futuro campus, sino que consideran que el acuerdo debe ser revisado, para tener en cuenta otros elementos.Hasta ahora, se sabía que hay dos familias dueñas de terrenos que acordaban permutar terrenos. La que tiene los terrenos cerca de la ruta cedía 10 ha (que iban a terminar en manos de la UNRaf) y a cambio, recibían otras 14 hacia el oeste. Como contraprestación, la Municipalidad, con la aprobación del Concejo, correría el límite urbano hasta la Variante de la Ruta 34. Esto implicaba poder urbanizar unas 200 ha.Para los arquitectos, esa cantidad es demasiado, dado que implicaría extender la ciudad por una superficie superior a tres barrios 9 de Julio, o 7 veces el área promedio de un barrio de nuestra ciudad. De concretarse, entienden que se complicaría la posibilidad de brindar infraestructura y servicios en todo ese sector.Ya los concejales habían planteado la posibilidad ante Mariana Nizzo de generar una "etapabilidad". Esto implicaba que se iban a ir autorizando lentamente las urbanizaciones, en la medida en que se iban consolidando. Pero para los arquitectos, esto no sería una solución correcta, dado que este acuerdo político podría ser modificado en el futuro.Es por ello que sugirieron reducir de 200 a 66 las hectáreas factibles de ser urbanizadas. Esa superficie (sin las calles, y zonas destinados a espacios verdes o públicos) determinaría la posibilidad de que salgan al mercado unas 52 hectáreas "netas". Y, según sus cálculos, el mercado le haría recuperar la inversión que se destinaría a la superficie que se cede a la UNRaf.Por otra parte, se supo que la oposición tiene previsto un encuentro entre sus integrantes (PRO y FPCyS) para analizar esta información y comenzar a tomar una posición conjunta.SESION A LAS 8Hoy los concejales adelantan la sesión de los jueves por el feriado. Entre los principales temas aparecen pedidos de informes sobre el estado de situación del CEPLA, los controles a negocios que venden tolueno y el porqué hay una importante cantidad de decretos que no están publicados en el Boletín oficial. También se tratarán dos temas sobre tablas: una comisión de Turismo y otra Comisión de Desarrollo urbano.