Proyecto de Alcides Calvo para regular las tarifas

El senador Alcides Calvo, ingresó a la Cámara un Proyecto del Ley que tiene por objeto “sistematizar la definición de las actualizaciones de los cuadros tarifarios de la prestación de los servicios de agua potable, desagües cloacales y saneamiento fuera del ámbito de la concesión fijada por la Ley.11.220 y complementarias; dentro de plazos que sean perentorios a fin de no generar dilaciones en las instancias burocráticas administrativas que perjudican a los prestadores de los citados servicios”.

En sus fundamentos de la iniciativa el Senador por el Departamento Castellanos pone de manifiesto que en la actualidad los prestadores del servicio, sean estos municipales, comunales o cooperativas de servicios, determinan sus cuadros tarifarios considerando en forma general parámetros que son similares pero incorporando otras muchas variables que reflejan situaciones particulares de cada localidad.

La situación descripta precedentemente genera, para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), una gran dispersión de parámetros a la hora de proceder al análisis tarifario por lo que se hace necesario que el citado Organismo de Contralor establezca un Sistema Unico Tarifario que permita agilizar la fiscalización y aprobación de las tarifas sujetas a consideración por los prestatarios de los servicios. En este sentido el Proyecto de Ley obliga al ENRESS a su elaboración en un plazo no mayor a noventa días.

El Sistema Unico a desarrollar deberá contemplar otras actividades que en forma indirecta (comercio, servicios) y en forma directa (industria, producción primaria) utilizan el servicio a fin de ser ponderadas dichas variables de aplicación para situaciones absolutamente diferenciadas a las de uso doméstico y/o social.

Asimismo, el trámite tal como está instrumentado actualmente requiere de una aprobación previa de las autoridades locales. En este sentido, sea por escasa capacidad técnica o por cuestiones particulares de la relación entre el prestador y el órgano legislativo de cada distrito, hacen que esta etapa del proceso se dilate en términos que afectan el normal funcionamiento del prestador. El Proyecto que presentamos, continúa diciendo el legislador, fija un plazo prudencial para que el órgano local exprese su opinión, y habilita al prestador del servicio a seguir la tramitación de la actualización tarifaria ante el ENRESS.

Por otra parte es bien sabido que los procesos inflacionarios, afectan en forma directa a los prestadores, quienes deben continuar ofreciendo un servicio garantizando la demanda en calidad, cantidad y puntualidad en su prestación; pero también debemos garantizar la aplicación de tarifas que sean factibles de pagar y que no asfixien a los más desprotegidos por lo que las mismas no deben exceder el valor real del servicio prestado.

La norma que proponemos, afirma Calvo, también obliga al ENRESS a fijar un procedimiento para la realización de audiencias públicas o asamblea de asociados para garantizar la participación de la comunidad.

Por último se establece que la Autoridad de Contralor deberá elevar anualmente a las Honorables Cámaras Legislativas un informe detallado de los controles efectuados a los prestadores del servicio, de las anomalías detectadas, las acciones correctivas, los reclamos de usuarios y resolución de conflictos, la aprobación de cuadros tarifarios, sanciones impuestas y otros aspectos que considere de interés.

En síntesis, sintetiza Alcides Calvo, “el objetivo principal de esta ley es el de dotar de competencia al Ente para que elabore una herramienta dinámica para el cálculo y que permita agilizar los plazos de intervención de los organismos, incorporar la participación de la ciudadanía y por ultimo obtener información valiosa para la evaluación de los prestadores en cuanto a la calidad del servicio”.