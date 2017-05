El bloque K salió en defensa de De Vido

Julio De Vido, el ministro de Planificación del kirchnerismo, es señalado por su relación al caso Odebrecht, que admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares, en la Argentina, para obtener contratos de obra pública entre 2007 y 2014. Por eso, el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, salió a respaldarlo y le apuntaron al ministro Germán Garavano por las acusaciones contra el ex funcionario."Resulta inadmisible que un ministro de Justicia pretenda digitar las causas que deben avanzar. Sus declaraciones constituyen una nueva intromisión en la Justicia, a las que el Poder Ejecutivo lamentablemente ya nos tiene acostumbrados", expresaron a través de un comunicado.

Garavano había salido a respaldar los dichos de Elisa Carrió respecto a que hay muchos sectores que encubren a De Vido en las causas de corrupción. En el escrito, los legisladores kirchneristas también señalaron a Mauricio Macri como implicado en el caso de Odebrecht. "Sobre las operaciones de Odebrecht en Argentina hace falta investigar mucho, pero hay algo que ya sabemos: su socio era Macri. Por eso el Presidente, a poco de llegar al gobierno, les otorgó por decreto a su primo Angelo Calcaterra y a su socia Odebrecht 45 mil millones de pesos para terminar la obra del soterramiento del Sarmiento", denunciaron.

Al tiempo que, citando a los abogados de De Vido, desmintieron que existan 135 causas en su contra y le pidieron a Carrió que si tiene pruebas se presente a la Justicia. Las causas iniciadas hoy contra De Vido no constituyen siquiera irregularidades administrativas”. ¿Queda alguna duda de que si se está protegiendo a alguien, no es precisamente al compañero Julio De Vido?", concluye el escrito.

SON 21 CAUSAS

Las realmente confirmadas contra De Vido, sustanciadas y con importantes avances en la Justicia, son 21. En todas ellas hay abundantes pruebas contra el ex ministro, defendido por su bloque en el Congreso.