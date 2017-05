"Trabajar de manera ordenada y pareja"

Desde hace un tiempo se viene hablando en la ciudad del dirigente macrista y precandidato a concejal por el espacio Podemos, Oscar Gasparotti. El mismo encabezará un almuerzo del espacio Podemos en el Salón de la Parroquia Santa Rosa, mañana, aprovechando el feriado.Gasparotti habló de cómo vienen trabajando con su partido y destacó que "esta idea comenzó hace un par de años, cuando comenzamos a trabajar después de las elecciones de 2015. Al no tener lugar de interna tuvimos que empezar a hacer nuestro armado y se armó el grupo Podemos Rafaela. Esto más adelante se transformó en un partido político que se llama "Podemos". Tenemos las herramientas electorales para participar el próximo 13 de agosto en las PASO".El precandidato sabe de la dificultad que presentan las siguientes elecciones pero aún así desea dar pelea dentro del espacio. "Sabemos que hay dos o tres lugares que se disputan los partidos principales con sus candidatos oficiales, pero nosotros estamos trabajando para ver si se nos abre una puerta", expresó en La Mañana de ADN.Sobre su experiencia dentro del ámbito político el candidato manifiesta que "hace poco ganamos las elecciones de la vecinal del barrio Belgrano, hemos tenido la suerte que la municipalidad nos empiece a escuchar con todos los reclamos que tenemos por parte de los vecinos. Lo que a mí me gusta es que se trabaje de manera más ordenada y pareja durante todo el año y no que nos agarre la locura como pasó en el barrio Belgrano, que antes de las elecciones vecinales juntaban las basuras, las ramas, pasaba la barredora, pero luego de las elecciones se olvidaban de nuevo", apuntó Gasparotti.En tanto, finalizó diciendo al respecto que "las diferencias están en las formas de trabajar", en relación a la otra rama del PRO (Menossi y Bonino). Y siguió: "nosotros somos un grupo que nos gustan mucho las calles, estar cerca del vecino, y ese tipo de trabajo es el que produce un poco de diferencia. Mi propuesta es si tuviera la posibilidad de llegar al Consejo estaría todos los días en distintos barrios viendo las necesidades de la gente", finalizó el precandidato.