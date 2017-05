Rugby juvenil: dos triunfos Verdes

En la reanudación del torneo Dos Orillas de Juveniles el Círculo Rafaelino de Rugby visitó a Paraná Rowing por la segunda fecha del torneo que agrupa a los clubes de las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos.CRAR se impuso en los juegos de Menores de 15 y Menores de 19, mientras que los locales se quedaron con los de M-16 y M-17.Estos fueron los resultados:Rowing 24 vs CRAR 29.Rowing 45 vs CRAR 12.Rowing 35 vs CRAR 5.Rowing 26 vs CRAR 28.El próximo sábado 27 de mayo las divisiones formativas del Círculo Rafaelino estarán recibiendo a sus pares de CRAI, juegos a disputarse en Rafaela.SIETE CAMBIOS EN JAGUARESEl Head Coach de Jaguares, Raúl Pérez, confirmó la formación inicial para enfrentar a Brumbies, el sábado desde las 18:40, en el estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield. Serán siete los cambios que tendrá el equipo en relación a la formación que comenzó jugando hace dos semanas frente a Force, generando un cambio por línea y destacándose la inclusión, por primera vez en el año de Tomás Lavanini entre el equipo titular. Por el lado de los forwards, además del segunda línea, también retornan al equipo Lucas Noguera y Leonardo Senatore (salen García Botta y Benjamín Macome). En cuanto a los backs, ingresan Nicolás Sánchez, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Ramiro Moyano, en reemplazo de Juan Martín Hernández, Santiago Gonzalez Iglesias, Matías Moroni y Santiago Cordero.