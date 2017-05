En la última nota se detalló una tendencia de objetivos de la mujer actual. En ella se trató de explicar una mirada de las nuevas pautas adquiridas y su gran entusiasmo hacia el deporte. Esta nota, precisamente va orientada al sexo opuesto, al hombre, sus intenciones físico-estéticas, las declaraciones de ellos mismos en cuanto a sus requerimientos, en fin, ¿la nueva figura masculina?La realidad es sencilla, despojándonos de las costumbres, y arraigando esa sensación de conexión directa con todo debido a las redes sociales, en este punto es idéntico a la mujer, hoy podemos contar con infinidad de información, seguir la vida como el “Gran Hermano de George Orwell” de quienes queramos, pueda que sea de un ídolo, del referente más exitoso de la actividad que nos atrapa, de tu adversario, de tu competencia, es más…, si presumes ser un literato en persona puedes leer un montón de libros “¿explicando?” (dando conceptos) sobre cómo ser extraordinario, o…, cuál es el camino del cambio.Pero esa no es la orientación de esta columna, solo mencionar en tiempo, la forma de cambios que hace al hombre de tan solo 20 años atrás totalmente diferente al actual. Y, en los cambios no se puede eludir la moda. Cuando hace 20 años (y 10 también) el físico admirado era el de los culturistas y basta con recordar cuando las mujeres contrataban strippers o iban a verlos a sitios nocturnos…, ellos, en su totalidad, eran culturistas.También, en la moda el que marca tendencia hace que lo sigan y, seguramente está contratado por una marca de indumentaria deportiva con cifras millonarias para marcar esa tendencia en busca de fines económicos. No importa tanto el por qué, es que el lector entienda la observación. Por ayer los hombres querían ser fuertes y pulseaban. Después quisieron seguir siendo fuertes pero con definición en sus músculos. Luego comenzaron las imposiciones antes advertida como tendencia, todos vamos en bici, ahora todos corremos (aclaro que nunca estoy en contra de ninguna disciplina porque toda actividad mejora la salud, también la mente).En consecuencia, los hombres hoy ya no quieren ser grandes, más bien atléticos, con el abdomen como tabla de lavar, siendo más intencionados en incursionar en las multi-tareas de varias actividades, en fijarse más en la apariencia, en su aspecto, en su ropa. Y llevar una dieta y proyectar sus metas. Resumiendo, en la actualidad existe un abanico mucho más amplio de aspectos físicos, y es porque de esa misma manera existe un enorme abanico en la variedad de deportes a practicar. Esa es para mí, la realidad creciente. Hasta la próxima.