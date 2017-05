Castellano recorrió un desagüe en Villa Podio

En la mañana de ayer, el Intendente Luis Castellano junto al concejal Jorge Muriel y el Presidente de la Vecinal del Barrio Villa Podio, Daniel Bulacio, recorrieron una obra de desagüe en el mencionado sector de la ciudad, que beneficiará a Av. Aristóbulo del Valle."Quise venir porque no pude asistir al aniversario de la Escuela Villa Podio, por la intensa agenda que tuvimos con el Vicegobernador. Hoy (por ayer) recorrimos la Escuela y también vinimos a ver a esta obra, que no solo mejorará al barrio Villa Podio, sino también a todo la Avenida Aristóbulo del Valle, que sigue sufriendo las inundaciones cuando llueve", dijo Castellano y remarcó que estas obras se encuentran enmarcadas en un plan general de desagües: "ya terminamos en el barrio Martín Fierro y Malvinas, que había un grupo que tenía problemas de anegamientos"."Estas son las obras que no se ven, pero que nos acordamos cuando llueve si no están", indicóPor otra parte, señaló que le presentaron al Vicegobernador varias obras de desagüe para que la Provincia haga su aporte: "el de calle Tucumán, el del Canal Sur (ya sea el entubado, o al menos el terraplenamiento), las lagunas de retardo... Esto es parte de lo que podemos hacer con fondos propios y tenemos que gestionar ante la Provincia y la Nación", completó el Intendente.