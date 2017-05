Se pone en marcha la novena

Este miércoles se abre la 9° fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto entre Atlético de Rafaela y Florida de Clucellas, cotejo que se disputará en el predio del Polideportivo del Autódromo desde las 22 hs. La ‘Flora’ pidió adelantar dicho cotejo ya que el fin de semana enfrentará a Libertad de Villa Trinidad, de la Liga Ceresina, por la segunda fase de la Copa Santa Fe.

El otro adelanto liguista que se confirmó anoche es el de Sportivo Norte y Unión de Sunchales, para el jueves a las 15.30 hs. Hoy, se terminará de definir cuándo jugarán Libertad y 9 de Julio, juego que podría postergarse para el próximo lunes o martes.



La 9° fecha completa tiene el siguiente programa de partidos: Hoy, 22 hs. Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas; Jueves, 15.30 hs.: Sportivo Norte vs Unión. Domingo, 15.30 hs.: Ben Hur vs Arg. Humberto, La Hidráulica vs Arg. Quilmes, Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs Brown de San Vicente. Sin confirmar: Dep. Libertad vs 9 de Julio.



Las Posiciones: Ben Hur 22, puntos; Unión 19; 9 de Julio 18; Sportivo Norte 16; Peñarol 13; Libertad 12; Arg. Quilmes 10; Florida de Clucellas 10; Atlético de Rafaela 9; Ferrocarril del Estado 6; Brown de San Vicente 6; La Hidráulica 4; Arg. Humberto 3; Dep. Ramona 2.