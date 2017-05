Los abuelos de Palmieri festejaron sus 37 años

El Club de Abuelos de Calle Palmieri, no sin tropiezos que debieron superar, acaba de cumplir sus 37 años de feliz y prolífica existencia, desde su fundación en 1980.Por este motivo, LA OPINION dialogó con Aldo Forni -tesorero de la institución- y con Héctor Moscardo -secretario de Prensa-, para conocer de sus propios labios qué emoción recorría sus venas en estos momentos. Cabe recordar que el festejo se hizo recientemente, en la cena y baile del sábado último.“Estamos celebrando con una alegría inmensa estos 37 años -inició Moscardo-, ya que en los últimos 4 años el Club dio un vuelco muy importante en todo lo que sea más servicios para los abuelos que vienen e infraestructura”, señaló.“Las pruebas -continuó- es lo que se ha invertido en la insonorización del salón, en la adecuación de los baños, en la cocina de última generación que hicimos, el cerramiento del sector de los asadores, el ingreso desde el estacionamiento de calle Corrientes. Estas son unas cuantas cosas que hacen que el Club haya cambiado, y la respuesta está en todas las cenas bailes que organizamos, cuando una semana antes no hay más tarjetas”, afirmó.Hace pocas semanas se renovó la Comisión Directiva de la entidad, donde Carlos Rossa renovó un nuevo período como presidente por dos años más.“Prácticamente quedó la misma Comisión Directiva -dijo Forni- y esto suma con muchos y más proyectos para seguir mejorando. Desde enero hasta hoy nunca hemos tenido menos de 380 personas en el salón. O sea un éxito social”, enfatizó.Siguiendo con el diálogo Forni sostuvo además que, “esto hay que aprovecharlo. Porque la gente está muy contenta”, dijo.Continuando con el repaso de las obras realizadas, Moscardo señaló que, “otra obra que engalana al barrio son las veredas que hicimos tanto en calle Palmieri como en calle Corrientes. La vecinal del barrio también insiste a los vecinos para que todos hagan veredas, porque hay muchas casas que no las tienen. El Club se dio el lujo de tener veredas nuevas al frente y atrás. Esa es una mejora para el barrio”, indicó.Y cerró Moscardo: “Esto dio un vuelco fundamental en los últimos cuatro años, porque antes era un salón común que no tenía acústica, que los baños eran regulares, que no tenía cocina, y ahora es un lujo en todo sentido. Incluso contamos con calefacción en invierno y con aire acondicionado en verano. En síntesis, estamos contentos y creo que el público también. Al menos eso nos dicen en la calle", cerró el dirigente del Club de Abuelos.