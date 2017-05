La Provincia entregó más de $ 22 millones a Rafaela

El gobierno de la Provincia de Santa Fe se instaló prácticamente de manera íntegra ayer en Rafaela, con la excepción, nada menos, que del gobernador Miguel Lifschitz por las razones de salud ya explicadas. Luego de un lunes a pura presentación el vicegobernador encabezó después de las 15:00 en las instalaciones del Nodo la habitual reunión de Gabinete, con la participación de todos los ministros.

Un rato más tarde se incorporaron, previa invitación, el Intendente Luis Castellano y algunos de los secretarios de su gabinete, además del senador Alcides Calvo, con la intención de debatir sobre temas que preocupan en Rafaela. La oportunidad fue propicia para que Santa Fe, tal como adelantó LA OPINION en nuestra edición de ayer, haga entrega de $ 22.483.835,00, de acuerdo a los convenios firmados por el PROMUVI, parte de los Aportes del Tesoro Nacional por las emergencias climáticas y dinero del Fondo de Obras Menores a través de los cuales se financia la compra de 5 minibuses.

Luego de la reunión los funcionarios realizaron declaraciones a la prensa. El vicegobernador Fascendini puntualizó que se trató de “una reunión abierta con la intendencia y sus colaboradores, donde hemos recibido y hemos analizado las principales marchas de los temas que la intendencia ha traído con anterioridad. Análisis que nos permiten desde el gobierno de la Provincia seguir avanzando para ir encontrando respuestas. Por supuesto en algunas cosas coincidimos plenamente, en otras tenemos algunas discrepancias, pero son lógicas de la tarea que nos toca emprender”.



SEGURIDAD: “EL” TEMA



Gran parte del debate entre los gabinetes fue ocupado por el tema “seguridad”, luego del contrapunto registrado entre el Intendente y el Ministro Maximiliano Pullaro, un mes atrás. Al respecto Castellano reconoció que es “el tema más importante que tenemos siempre” y expresó que “aunque suene cansador, aunque suene repetitivo, aunque suene algo que parece que uno está encaprichado. Nosotros tenemos la obligación como funcionarios de llevar este problema a las autoridades provinciales. Pero también desde la colaboración, no solamente desde el reclamo, desde el pedido porque es evidentemente el gobierno de la provincia quien de alguna manera tiene a través del Ministerio de Seguridad esa responsabilidad. Pero desde el aporte como lo hicimos esta mañana (por ayer) con el aporte de esta casa para la policía para los barrios del Sur”.

Además reafirmó el reclamo específico respecto de “la posibilidad de contar con 50, 60 agentes más en la ciudad, más otros en el departamento. Es algo que venimos hablando con el Ministro de Seguridad”.

Por su parte Fascendini manifestó que “hemos tomado nota de esta situación, la cuestión de la cantidad de personal no es solamente de la ciudad de Rafaela. Bregamos por incorporar más policías, muchas veces no tenemos tampoco la adhesión y la respuesta que nosotros esperamos. Hoy le decía al Intendente, no tenemos anotados de la ciudad de Rafaela, es importante que se promocione el ingreso para que puedan hacer los cursos y adopten la vocación de policía. Lo mismo nos pasa en muchas otras ciudades.”

Por otra parte el Intendente de nuestra ciudad admitió que el nivel de delito de Rafaela “no se compara con Rosario o Santa Fe, yo entiendo que el gobierno provincial tenga que estar preocupado por esas dos ciudades. Pero el esfuerzo tal vez no sea tanto, para nosotros es mucho."