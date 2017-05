Con 26 efectivos, inauguraron la nueva Casa de Comunitaria

A partir de las 11 de ayer, el intendente Luis Castellano y el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini, inauguraron la nueva Casa de la Policía Comunitaria en el Barrio Fátima, ubicada más precisamente en Luis Braille 1095 (esq. Aarón Castellanos), de esta ciudad.Dicha dependencia policial arrancará inicialmente con una dotación de 26 policías comunitarios, la misma cantidad que quedarán en la primera casa de la fuerza en barrio Barranquitas, totalizando 52 policías comunitarios en la ciudad de Rafaela.Cabe destacar que en la oportunidad también ser hallaban presentes el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro y el jefe de Policía de la provincia, Carlos Amaya; además de representantes de la Unidad Regional V de Policía, de Policía Comunitaria y el fiscal regional del MPA Dr. Diego Vigo. Por el Municipio participaron del evento además el jefe de Gabinete, Eduardo López; el coordinador de Prevención en Seguridad, Juan Mondino, y el flamante director de Prevención Ciudadana, Maximiliano Postovit. No faltaron autoridades provinciales, locales, concejales, autoridades vecinales y vecinos del sector.Para el funcionamiento de esta nueva repartición policial en el sur ciudadano, el Estado Municipal cedió en comodato el antiguo edificio de la Agencia de Seguridad Alimentaria y se firmó un convenio de articulación conjunta.Es importante señalar que en el mismo edificio quedó habilitada también una nueva dependencia municipal, llamada Dirección de Prevención Ciudadana, que tendrá como objetivo ser un lugar de contención para la víctima del delito. Su director es quien hasta no hace mucho dirigiera la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Maximiliano Postovit.En su alocución, el intendente Castellano destacó que, “a pesar de que para un presupuesto municipal, casi 300.000 pesos es un monto importante, nos parecía fundamental que Policía Comunitaria tenga una delegación en el sur de la ciudad. En el tema seguridad no hay posibilidad de mezquindades políticas, partidarias, sectoriales, porque a quien sufre el dolor de un delito, hay que darle una respuesta”, destacó.Por otro lado, expresó que, “la única manera de salir adelante con este tema, que es un flagelo social, es trabajando entre todos. Nosotros tenemos más de 250 personas trabajando en diversos barrios de la ciudad con programas educativos y sociales, los equipos territoriales, y los temas del deporte y la cultura”.En el mismo acto, se procedió también a la inauguración de una nueva dependencia municipal que se emplaza en el mismo edificio: la Dirección de Prevención Ciudadana.Este área se creó y se sostendrá con fondos del Estado Municipal. “Cuando no se puede evitar el delito hay una víctima y esa víctima sufre, y el Estado muchas veces está muy lejos. Esa víctima no sabe a quién contarle lo que le pasó y quien lo ayude a reponerse de ese tremendo momento personal y familiar. Aquí va a haber un lugar de contención. Este es parte del aporte que hacemos desde el gobierno municipal junto con el plan de iluminación a partir de las tormentas que tuvimos en el año”, agregó el Intendente.“Evidentemente -continuó-, entre el gobierno municipal, provincial y nacional, la Justicia, los vecinos y autoridades vecinales, tenemos que estar muy atentos para trabajar contra este flagelo y ganar nuevamente la calle para la familia. Este es el desafío más grande que tenemos y por el que trabajamos tanto en la mejora de los espacios públicos en la ciudad”, enfatizó la máxima autoridad del Ejecutivo local.Asimismo, señaló que la inseguridad es, “un problema de todos y la solución está también en todos. Quiero pedir al gobierno provincial y al Ministerio de Justicia que trabajen en dos temas que me parecen fundamentales, aunque la problemática sea amplia: continuar y profundizar el esquema de allanamientos por la venta de drogas y el narcomenudeo en la ciudad de Rafaela, el caldo de cultivo para la delincuencia y la violencia”.El segundo pedido del Intendente fue “seguir trabajando en la dotación de personal, equipamiento y tecnología a la Policía para que los programas de prevención, junto con Guardia Urbana y Gendarmería, puedan llegar antes que el delito”.Después de estas palabras, Luis Castellano firmó el convenio de Comodato para la sesión del edificio a la provincia y realizaron una recorrida por las dos dependencias.El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro también dialogó con la prensa sobre el tema convocante y decía, “hace tiempo nos sentábamos a dialogar con el anterior Fiscal Regional, con las autoridades de la Municipalidad, con los concejales, y veíamos como desafío la consolidación de la policía Comunitaria en el barrio Barranquitas, y el desafío era poder avanzar con estas nuevas técnicas que tiene la Policía Comunitaria en otros lugares. Se avanzó, y hoy (por ayer) -continuó el Ministro- estamos poniendo en marcha la nueva Casa de la policía Comunitaria en la ciudad de Rafaela”.Continuó: “Para nosotros es muy importante porque cuando decimos que damos un paso más en el Plan de Seguridad de la provincia de Santa Fe, estamos diciendo que estamos comprendiendo la dimensión que tiene el tema de la seguridad pública en la provincia. Desde el primer día de nuestra gestión estamos haciendo esfuerzos importantes para día a día tener una mejor policía provincial.“Ganar capacidad operativa y personal en calle -sumó Pullaro-, eran los primeros objetivos y creo que los hemos logrado. Y también que esa presencia en la calle sea proactiva, que se pueda adelantar al delito y demostrar con la cantidad de requisas, identificaciones, y de procedimientos en la calle”, concluyó.