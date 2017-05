Nicolás Castro en el Sub 17

FOTO ARCHIVO NICOLAS CASTRO. El ex 9 de Julio estará en la Selección Sub 17.

El Club 9 de Julio informó este lunes que el jugador nacido futbolísticamente en nuestra institución, Nicolás Castro, y recientemente transferido al club Newell´s Old Boys, ha sido convocado a la Selección Nacional de Fútbol Sub 17 que oficiará de sparring en la gira que realizará nuestra selección mayor. Lo que era un trascendido en los últimos días, finalmente anoche se hizo realidad, lo que no deja de ser una muy buena noticia para el mundo juliense.El joven jugador de gran proyección que hasta hace poco corría por la banda de la cancha de Ayacucho y Pellegrini viajará a Australia donde la Selección mayor jugará dos partidos amistosos, ante Brasil y Singapur, que marcarán el debut del técnico Jorge Sampaoli. Integrará la delegación del Sub 17 que se parará en los entrenamientos de fútbol, en la ciudad de Melbourne, frente al equipo conformado por Leo Messi, Pipita Higuaín, Di María, Paulo Dybala y Mascherano, entre otras estrellas del fútbol mundial. Y como su puesto es de volante ofensivo, quizás deba encarar a Otamendi o Mercado.Castro, un mediocampista de 16 años nacido en nuestra ciudad, debutó en el pasado Torneo Federal B de la mano de Marcelo Werlen luego de haberse destacado en el equipo liguista que comandaba Maximiliano Barbero. Se trata de un volante ofensivo de buen juego, talentoso y de “un gran futuro”, según la consideración de los entrenadores julienses que lo hicieron debutar en ambos equipos. Hace un tiempo, Atlético de Rafaela había puesto sus ojos en él, pero las negociaciones no prosperaron hasta que surgió esta posibilidad de NOB, que se quedó con el 80% del pase. De todos modos, el monto final de la transferencia a la Lepra no ha trascendido, aunque al “9” le queda un porcentaje -sería del 20%- de una probable venta a futuro por los derechos de formación.