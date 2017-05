Sin acuerdo entre la UOM y las empresas

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El sindicato de la UOM no llegó ayer a un acuerdo con las cámaras empresariales del sector por el aumento salarial para este año, por lo cual el Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria que regirá hasta el martes de la semana próxima, cuando las partes volverán a reunirse.La audiencia se realizó en la sede de la cartera laboral de la Avenida Callao y volvió a fracasar debido a que las empresas "ofrecieron un 20 por ciento de incremento más un 2 por ciento que el gremio ya tenía, por lo cual no hubo acuerdo", indicaron voceros de la UOM a NA.El sindicato permanece firme en su reclamo de un 30 por ciento de incremento, diez puntos por encima de la pauta que promueve el Gobierno, y justifica esa cifra al señalar que así se garantizará que los trabajadores metalúrgicos de los escalafones más bajos lleguen a un salario de 13.000 pesos y no queden por debajo la línea de la pobreza. En este último encuentro, los empresarios ofrecieron un 22 por ciento en tres tramos, 10 por ciento en abril, otro de 6 en julio y el 6 restante en octubre, pero el gremio no aceptó.Al percibir que no se iban a acercar posiciones, Trabajo intervino y dicto otra conciliación obligatoria por cinco días hábiles, luego de que este lunes venciera la anterior conciliación, a fin de evitar que la UOM pase a acciones directas. La próxima reunión volverá a realizarse en la sede de Trabajo de la Avenida Callao, el martes a las 12:00.Por la UOM estuvieron su secretario general, Antonio Caló, y otros miembros de la conducción como Abel Furlán y Francisco Gutiérrez, mientras que por el sector empresarial estuvieron representantes de ADIMRA y CAMIMA, entre otras cámaras.Antes del inicio de la reunión, la décima desde que se iniciaron las negociaciones de este año, Caló encabezó una movilización en las inmediaciones de la sede de Trabajo para meter presión por el reclamo salarial. Además de la situación de los sueldos, existe malestar en los metalúrgicos por los despidos en el sector, atribuidos a la apertura de importaciones: "La UOM perdió 30.000 puestos de trabajo y no se creó un sólo puesto", se quejó Caló días atrás.