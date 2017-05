Todo listo para la sesión de mañana

El Concejo Municipal cerró ayer el orden del día para la sesión del próximo miércoles a las 8. La decisión de este día y horario particular es evitar que el feriado del 25 de mayo acumule varios temas y haya una muy extensa sesión la próxima semana.Entre los principales puntos aparecen algunos pedidos de informes, todos elaborados por el Frente Progresista Cívico y Social. Por un lado, se solicitará saber cuáles son los programas encarados por el Ejecutivo Municipal para mejorar el acceso al mundo del trabajo para las mujeres, el sector más comprometido con el desempleo. Asimismo, quieren saber cuáles fueron los controles realizados hasta ahora por el DEM en materia de venta de tolueno. Esto aparece luego de que un comercio local fuera clausurado (y ahora reabierto) tras inspecciones en las que se registraron ciertas irregularidades (en especial, porque el año pasado se había hecho un pedido de informes y no fue respondido). También pretenden saber cuál es el estado de la obra del Cepla y el porqué hay una importante cantidad de decretos que no están publicados en el Boletín oficial. "Entendemos que algunos de ellos justifiquen su falta de publicación, pero consideramos excesivo que, hasta la fecha, casi la mitad de los decretos emitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal no sean publicados", dicen desde el FPCyS.Por otra parte, se aprobará la donación de 13 lotes, terrenos para la continuación de calle Lotuffo, pedir por un programa sobre anorexia y bulimia y una capacitación para adultos mayores en relación al consumo.Declararán de interés municipal un encuentro de motociclistas que manejan Harley Davison, y y el programa "Pantalla Infinita". También se pedirá por un tratamiento de la ley que permitiría la creación del Colegio de Técnicos Alimenticios.También se tratarán dos temas sobre tablas: una comisión de Turismo y otra Comisión de Desarrollo urbano.ARQUITECTOS POR UNRAFPor otra parte, a las 10, estarán presentes representantes del Colegio de Arquitectos de la V Circunscripción para dar a conocer su visión respecto al acuerdo entre privados para que la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) pueda conseguir 10 ha. para su propio campus.Con esta actividad, se daría por culminada la ronda de consultas (que incluyó a los dueños de los terrenos, el DEM, la Universidad, entre otros) antes de que efectivamente se eleve el proyecto de ordenanza por parte del Concejo y sea tratado en el recinto.