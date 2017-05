La muerte absurda del campeón Nicky Hayden

Por Elvira González (Redactora Mundo Deportivo, España). - Nicky Hayden (30 de julio de 1981 en Owensboro, Kentucky - 22 de mayo de 2017 en Cesena, Italia), conocido como The Kentucky Kid en las carreras, pertenecía a una vasta familia vinculada al motociclismo y en la que los progenitores Earl y Rose inculcaron su pasión por las dos ruedas a sus cinco hijos, tres chicos y dos chicas, que todos alguna vez compitieron aunque solo los tres varones, Tommy, Roger y Nicky, lo han hecho de forma profesional y con notables resultados.

Les habían bautizado como "la primera familia de las carreras" (The First Family of Racing) el título del libro de Earl Hayden que relata su historia y publicaron en 2014 y como un clan muy unido se han movido entre ambos mundos, entre América y Europa, adonde el joven Nicky buscó fortuna y la consiguió con su inconfundible estilo a derrapada limpia, era además un magnífico piloto de short track.

Nicky fue el campeón más joven de la historia del AMA Superbike con 21 años, un galardón que le valió el salto al Mundial de MotoGP en 2003 al equipo Repsol Honda, bajo el auspicio de Honda América, que quería con él reverdecer los laureles del motociclismo de las barras y estrellas.

Empezó como compañero de Valentino Rossi, junto al que sumó sus dos primeros podios de MotoGP, luego lo fue de Alex Barros y Max Biaggi en unos años bastante convulsos en el seno del equipo, donde el único que permanecía era él.

En 2005 vivió su primer año grande con seis podios y ese primer triunfo en Laguna Seca. Al año siguiente llegaría el único título mundial, no exento de tensión, de rabia y de lágrimas. Estaba siendo el más regular y dominando por poco margen el campeonato cuando un inoportuno toque del "rookie" Dani Pedrosa en Estoril acabó con ambos en el suelo. De líder a aspirante de cara a la última carrera y no ante un cualquiera, ante el mismísimo Valentino Rossi. Pero el italiano enterró su opción con una caída inoportuna a principio de carrera y le acabó entregando el título al americano por cinco puntos.

Después de tres años como compañero de Dani Pedrosa, en 2009 marcha a Ducati hasta 2013, donde sumaría los últimos tres podios en MotoGP.

Empezó como compañero de Casey Stoner, se reencontraría con Rossi en 2011 y 2012 y acabaría al lado de Dovizioso, precisamente el piloto a quien ficharon en su lugar en Repsol Honda. Sus dos últimos años completos, muy mermado por su lesión en la muñeca derecha, los vivió en las filas del equipo Aspar.

Y buscando reinventarse dio el salto al Mundial de Superbikes, donde había hecho un wild card en 2002 en Laguna Seca con un cuarto lugar en la primera carrera. Quería convertirse en el primer piloto capaz de ganar los títulos mundiales de MotoGP y Superbikes y entró en el equipo oficial Honda. Pero en este año y medio no ha tenido muchas opciones sobre una moto claramente inferior a sus rivales.

En 2016 fue quinto, con 4 podios y una única victoria en Sepang en agua, y este año iba 13º con apenas 40 puntos y un séptimo puesto en Thailandia como mejor resultado tras 10 carreras.

En total disputó 218 Grandes Premios en MotoGP con tres victorias y 28 podios, pero pasó a ser leyenda por ser en 2006 el último nombre en una lista de campeones estadounidenses de la categoría reina del Mundial de motociclismo compuesta por Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwantz y Kenny Roberts Jr.

Después de jugarse la vida en moto sobre el asfalto de los circuitos a 340 km/h ha acabado encontrando la muerte en otro asfalto, el de la carretera abierta, cuando entrenaba en bicicleta al cruzarse con un conductor de un coche que se lo ha llevado por delante. Otra muerte absurda por la falta de respeto al volante a la vida ajena, al más débil, el que sólo puede presentar su cuerpo como recurso de choque. Ni que el más débil incurriera en una imprudencia aún por determinar oficialmente.

Hayden deja un montón de amigos en los paddocks del AMA, MotoGP y Superbikes. Un tipo afable, amable, educado y distendido, con la sonrisa permanente, que se burlaba de sí mismo por su inglés de Kentucky y siempre dispuesto a echar una mano para lo que fuera, amigo o rival. Un tipo muy religioso como todos en su familia, que tenía más cultura motociclista que nadie, se conocía los campeones de las competiciones más pequeñas, vivía por y para un deporte al que amaba desde la cuna, uno de los mejores embajadores del Mundial de MotoGP que jamás tendrá esta competición. Se le echa ya de menos. RIP Nicky 69.