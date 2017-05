Un nuevo capítulo del Apertura de Inferiores

El torneo Apertura de la Primera A de Divisiones Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa el séptimo capítulo. En Quinta lideran Libertad y Brown con 15 puntos, siendo escolta Ben Hur con 13. En Sexta la ‘BH’ marcha como único puntero con 18 unidades y con 15 viene Atlético de Rafaela. En Séptima mandan los de Sunchales, Libertad y Unión, con 17 puntos; con 11 llega Brown. En Octava, Unión le sacó el invicto y la cima a Argentino Quilmes, ahora los ‘Bichos Verdes’ lideran con 16 y el ‘Cervecero’ se quedó con 15. La Novena es de la ‘Crema’, que suma 16 puntos y 15 tienen Libertad y 9 de Julio. La Novena Especial también es del club de barrio Alberdi, con 18 unidades.

En las dos categorías de Infantiles que acumulan puntos los líderes son Unión de Sunchales, en la 2006, con 19 y Ben Hur, en 2005, con 16.

En esta 7º fecha fue Peñarol el elenco que tuvo ‘ventana’. Se marcaron 55 goles en 24 encuentros. Todo lo sucedido y lo que se viene para cada club:



Quinta División: Arg. Quilmes 1 (Alex Cisneros) - Unión 2 (Rodrigo Barone y Gastón Paredes), Ferrocarril del Estado 3 (Ignacio Ríos x 2 y Fidel Sandoval) - Sportivo Norte 1 (Diego Gómez), Ind. San Cristóbal 0 - Ben Hur 1 (Valentín Peretti), Libertad 1 (Enzo Fernández) - Atlético de Rafaela 0, Brown 2 (Francisco Doleatto y Joaquín Jaime) - 9 de Julio 1 (Pablo Velázquez).



Sexta División: Arg. Quilmes 1 (Pablo Berón) - Unión 2 (Flavio Núñez y Martín Suárez), Ind. San Cristóbal 0 - Ben Hur 6 (Marcos Rodríguez x 2, Tomás De Hoop x 2, Santiago Betero y Tomás Trevisono), Libertad 0 - Atlético de Rafaela 1 (Darío Rostagno), Brown 2 (Gabriel Farías e Ignacio Zbrun) - 9 de Julio 2 (Franco Spizzamiglio y Lucas Martini). A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Arg. Quilmes 1 (Pablo Oros) - Unión 3 (Elías Lucero, Santiago Toledo y Santiago Cravero), Ferrocarril del Estado 1 (Leonel Sosa) - Sportivo Norte 0, Ind. San Cristóbal 0 - Ben Hur 2 (Tobías Seguro y Juan Cisneros), Libertad 2 (Gastón Cejas y Gabriel Ronco) - Atlético de Rafaela 1 (Leandro Buffa), Brown 1 (Julián Tomatis) - 9 de Julio 1 (Nicolás Berra).



Octava División: Arg. Quilmes 0 - Unión de Sunchales 1 (Luciano González), Ferrocarril del Estado 2 (Gabriel Barreto y Josué Merlo) - Sportivo Norte 1 (Owen Escobar), Ind. San Cristóbal 0 - Ben Hur 1 (Juan Ferrero), Libertad 0 - Atlético de Rafaela 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: Arg. Quilmes 0 - Unión 4 (Uriel Porra x 2, Santino Montenegro y Francisco Paz), Ferrocarril del Estado 0 - Sportivo Norte 2 (Franco Farías y Santiago Ledezma), Ind. San Cristóbal 0 - Ben Hur 1 (Juan Ignacio Bessone), Libertad 0 - Atlético de Rafaela 2 (Tomás Jacob y Claudio Ríos), Brown 0 - 9 de Julio 2 (Martín Ulman y Elías Ardissono).



Novena Especial: Libertad 0 - Atlético de Rafaela 3 (Ángel Molinari, Maximiliano López y Naim Abba Azparren).



Categoría 2006: Sportivo Norte 0 – Ferrocarril del Estado 3 (Maximiliano Chazarreta, Mateo Montenegro y Facundo Ortíz), Ben Hur 3 (Bautista Bessone x 2 y Santino Anesa) – Ind. San Cristóbal 1 (Mauricio Mancilla), Atlético de Rafaela 2 (Tomás Pérez x 2) – Libertad 0, 9 de Julio 4 (Milton Bertholt, Alejandro Díaz, Tomás González y Diego Guillen) – Brown 1 (Valentino Rogerio). A Unión le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.



Categoría 2005: Unión de Sunchales 0 – Arg. Quilmes 2 (Gian Gugnzi y Alejandro Fumilla), Sportivo Norte 0 – Ferrocarril del Estado 0, Ben Hur 2 (Juan Suárez y Franco Hammerschlag) – Ind. San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 2 (Alex Almaráz y Gino Alessio) – Libertad 0, 9 de Julio 5 (Rodrigo Senn x 2, Lionel Ledesma x 2 y Luka Zanoni) – Brown 1 (Thiago Broda).



Próxima fecha (8º): 9 de Julio vs. Deportivo Libertad, Atlético de Rafaela vs. Independiente San Cristóbal, Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs. Argentino Quilmes, Unión de Sunchales vs. Peñarol. Libre: Brown de San Vicente.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.