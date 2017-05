Del Potro sube en el ranking

El nuevo ranking de la ATP confirmó este lunes el ascenso de Juan Martín Del Potro luego de su muy buena actuación en el Masters 1000 de Roma, donde llegó hasta los cuartos de final. El argentino quedó 30° al ascender cuatro lugares y alcanzó así el top 30 por primera vez desde su regreso al tenis en 2016 tras sus operaciones en la muñeca izquierda. En la parte superior del ranking, el alemán Alexander Zverev, de tan solo 20 años, es la nueva aparición en el top 10 tras su título en Roma, donde venció en la final por 6-4 y 6-3 a Novak Djokovic, número 2 del escalafón. Zverev ocupa ahora la décima ubicación en perjuicio del belga David Goffin, que retrocedió al 11°. La clasificación sigue comandada por el escocés Andy Murray, seguido de Djokovic y del suizo Stan Wawrinka. El español Rafael Nadal, ganador en Montecarlo, Barcelona y Madrid en la gira de tierra de este año, se mantiene cuarto, mientras que Roger Federer, que no participará en Roland Garros, es quinto. Con estos nombres en la cima, desde ayer todos los integrantes del top 5 tienen al menos 30 años. Djokovic los cumplió ayer y alcanza la misma edad que Murray y Nadal, mientras que Wawrinka tiene 32 y Federer, 35. En cuanto a los argentinos, con la caída de Facundo Bagnis del 96° al 101° puesto, ahora son seis los compatriotas en el top 100.



EN LYON

El bonaerense Nicolás Kicker está derecho en el ATP 250 de Lyon. El número 94 del ranking, que había llegado al torneo desde la clasificación, debutó este lunes en el cuadro principal del torneo francés con una buena victoria sobre el alemán Dustin Brown (75°), al que venció por un doble 6-4. Allí mismo, este martes estará jugando Juan Martín del Potro (30°) ante el español Marcel Granollers (76°). El campeón del Abierto de los Estados Unidos 2009, invitado al torneo tras su ausencia en Estoril y Madrid por la muerte de su abuelo, tendrá enfrente a un especialista en polvo de ladrillo que no pasa por una buena temporada. Granollers acumula 3 triunfos y 12 derrotas en el año. También será hoy el día para los debuts de Carlos Berlocq (63°) y Renzo Olivo (91°). El de Chascomús chocará con el belga Steve Darcis (38°), mientras que el rosarino, quien ingresó al cuadro como “lucky loser”, enfrentará al ruso Karen Khachanov (54°).



TRES SI

Este lunes se inició la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Y varios argentinos compiten por entrar al main draw. En primer lugar, Leo Mayer (154º) le ganó al brasileño Joao Souza (140º) por 6-2 y 6-1 y en la segunda ronda se topará con el estadounidense Reilly Opekla (151º). Continuando con los triunfos, Guido Andreozzi (123º) venció al alemán Daniel Brands (195º) por 6-1 y 6-4 y su siguiente rival será el yanqui Tim Smyczek (1921º9. ¿Más? Guido Pella (114º) hizo lo propio ante el hindú Ramkumar Ramanathan (223º) por 6-2 y 6-1 y en la próxima instancia se medirá frente al australiano Marc Polmans. Y hubo dos eliminaciones. La primera de Agustín Velotti (242º) a manos del ruso Andrey Rublev por 6-1 y 6-3. Y el abandono de Facundo Bagnis (101º) por lesión frente al chileno Nicolas Jarry cuando caía por 5-2 en el primer set. Este martes, por la primera ronda, jugarán Maxi González (155)º vs. el salvadoreño Marcelo Arévalo (213º) y Marco Trungelliti (161º) antel el belga Ruben Bemelmans (124º).