Sin Milagro Sala en la agenda, sesiona la CIDH

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Por primera vez en la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguró ayer su 162° período de sesiones extraordinarias, en el que se abordarán casos de la región y no del país, por lo que no habrá debate sobre la situación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Del inicio de la actividad participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el vicecanciller, Pedro Villagra Delgado; y el presidente del organismo, el peruano Francisco Eguiguren.El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) lleva a cabo sus sesiones extraordinarias en Buenos Aires, invitado por el gobierno del presidente Mauricio Macri, por lo que Argentina no forma parte del temario. Los casos argentinos se abordarán en julio durante las próximas sesiones en Lima, Perú, explicó días atrás el secretario ejecutivo del organismo, el brasileño Paulo Abrao.Más allá de que no forma parte de la agenda, para este martes la organización Tupac Amaru convocó una movilización a las 18:00 en la Plaza de Retiro, frente al hotel Sheraton, donde sesiona la CIDH, para pedir por la liberación de Milagro Sala, tal como reclamó el organismo tiempo atrás. La marcha está organizada por el Foro por la Libertad y la Democracia, que le entregó a Eguiguren un documento elaborado por más de cien organizaciones sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina."Nos movilizamos en apoyo a la CIDH, que en diciembre del año pasado exigió al gobierno que cumpla con el mandato del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU de liberar ´inmediatamente´ a Milagro Sala. Basta de presos políticos en Argentina. Libertad a los presos políticos de la Tupac en Jujuy y Mendoza", explicó el Foro.La visita de la CIDH se extenderá hasta el próximo sábado, cuando las autoridades del organismo realizarán un recorrido por el Museo de la Memoria (ex-ESMA), a 38 años de la histórica visita que efectuó el grupo en 1979 durante la última dictadura.La semana de trabajo incluirá audiencias públicas sobre casos referidos a Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y estarán presentes los acusadores y representantes de los Estados denunciados para dar su posición. Se trata de casos relacionados con operadores de justicia, condiciones de encarcelamiento, derecho de la comunidad LGBT, industrias extractivas, pueblos indígenas, juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte de la agenda. También habrá un debate sobre libertad de expresión y radios comunitarias en la región y la situación de los migrantes en el Cono Sur.En la apertura de las sesiones, Garavano destacó: "El desafío que tenemos como sociedad es desterrar cualquier nivel de violencia y emprender juntos un camino para que los derechos humanos sean una construcción de todos. Las observaciones de la Comisión nos marcan un norte; es un honor recibirlos". "Tenemos que salir de la lógica individualista para ir en dirección de una sociedad más pacífica, en un marco de respeto y con más democracia", subrayó el ministro.Por su parte, Villagra Delgado recordó que "en septiembre, se cumplirán 38 años del inicio de la histórica visita que la CIDH realizó a la Argentina en medio del período más sombrío para los derechos humanos en la historia de nuestro país"."En esa visita, la CIDH brilló como una luz en medio de las tinieblas de la noche que la dictadura que gobernaba en aquel momento había instaurado en la Argentina", agregó el vicecanciller.