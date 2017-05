Buen programa del Car Show en Rafaela

Por segunda vez en la temporada, el Car Show Santafesino se presentó en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela", en una programación que vio triunfar a Horacio Fernández en Fiat 600 TS, Ever Franetovich en Fórmula 3 Santafesina 1.6, Máximo Gauchat en Turismo Fiat Santafesino, Marcos Bobbio en TS 1800 y Fernando Villa en TC 4000 SS.

El clima se asoció a un espectáculo que se había iniciado el sábado con los entrenamientos, las clasificaciones y la primera final de la Fórmula 3 Santafesina, que se adjudicó Alfredo Esterkin.

Las finales arrojaron los siguientes resultados oficiales:

Fiat 600 TS: 1° Horacio Fernández, en 19m52s860; 2° Eduardo Bertone a 5s428; 3° Luis Cifre a 5s552; 4° Nicolás Aimar a 5s766; 5° Javier Melidoro a 26s912; 6° Axel Lederhos a 30s764; 7° Joaquín Del Pino a 33s782 y 8° Mauricio Luciano a 50s708.Damián Mari

Fórmula 3 Santafesina 1.6: 1° Ever Franetovich, en 17m03s575; 2° Damián Mari a 4s035; 3° Fabián Mainero a 9s152; 4° Renzo Testa a 13s535; 5° Daniel Illanes a 13s574; 6° Gregorio Lang a 17s624; 7° Manuel Macarro a 18s132; 8° Miguel Argañaráz a 23s797 y 9° Joaquín Ricciotti a 42s586.

Turismo Fiat Santafesino: 1° Máximo Gauchat, en 21m36s239; 2° José Luis Costamagna a 9s895; 3°Juan Marcelo Lecce a 4s891; 4° Maximiliano Andreis a 15s407; 5° Juan Pablo Demonte a 15s777; 6° Hernán Fnoglio a 16s227; 7° Lautaro Meyer a 16s342; 8° Sergio Martínez a 16s926; 9° Carlos Irigoyen a 21s034; 10° Luis Vega a 21s478... 20° Ricardo Saracco a 24s600.

TS 1800: 1° Marcos Bobbio, en 21m32s614; 2° Cristian Garbiglia a 5s024; 3° Ezequiel Bosio a 5s154; 4° Gustavo Santibañes a 5s333; 5° Luciano Bucci a 5s385; 6° Germán Idáñez a 6s632; 7° Lucas Tedeschi a 9s746; 8° Sebastián Sábolo a 19s951; 9° Adelqui Orazi a 24s136; 10° Juan Ignacio Canela 24s396... 13° Eugenio Mautino a 25s252... no clasificó Agustín Bonomo y no largó Alejandro Almeida.

TC 4000 SS: 1° Fernando Villa, en 22m54s078; 2° Franco Passarino a 575 milésimas; 3° Fernando Terré a 2s081; 4° Mauro Perassi a 5s721; 5° Marcos Engler a 6s305; 6° Fabio Canciani a 6s556; 7° Alberto Felizia a 7s457; 8° Sergio Cheirano a 7s905; 9° Ariel Yacob a 9s243; 10° Claudio Buchholz a 9s906... 13° Oscar Garmaz a 35s708.