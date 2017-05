ASSA dispone infraestructura pero carece lo esencial: agua

Tal como se lo señala en el título, Aguas Santafesinas SA cuenta con buena infraestructura en la ciudad, y la incrementará más aún cuando en el próximo mes de diciembre se incorporen otros 10.000 micromedidores -anuncio recientemente efectuado-, pero no dispone en cantidad suficiente de lo elemental para brindar un servicio eficiente a sus clientes rafaelinos: agua potable. Lo cual, dadas las circunstancias, podrá recién resolverse cuando se concrete el nuevo acueducto que tiene su toma en Desvío Arijón y cuenta con la primera etapa concluida hasta Santo Tomé. La segunda, una vez que se consiga la financiación correspondiente, será desde esa ciudad hasta Rafaela, lo cual no tiene una estimación precisa de tiempo habida cuenta que para eso es indispensable obtener los recursos necesarios.

Pero claro, volvamos a ASSA, que en estos meses venideros instalará sin costo para los clientes otros 10.000 micromedidores, lo cual significa una inversión de 20 millones de pesos, consolidando de tal manera su infraestructura, pues una vez alcanzada esta meta , nada menos que el 90% de los inmuebles tendrá su medidor, lo cual significará una mayor justicia en cuanto al costo del consumo, ya que así 9 de cada 10 clientes abonará el agua que realmente utilice, yendo hacia la desaparición el sistema que hoy se aplica en casi la mitad de los inmuebles, que es cobrar por las dimensiones del lote abastecido y no por el consumo propiamente dicho. Un cliente, por ejemplo, puede tener una única canilla en un lote de media manzana y usar muy poca agua, pero debe abonar muchísimo más que una casa de familia con varios ocupantes, construida en un lote de dimensiones pequeñas. Ahora, el medidor, dejará atrás toda esta problemática, pero además significará un gran paso adelante en cuanto al cuidado en el uso del preciado líquido, ya que casi todos -ahora sólo lo tiene el 50% de los clientes- tendrán el medidor que establezca con exactitud el agua consumida.

Pero además de este 90% de conexiones con micromedidores, ASSA tiene también con servicio de agua potable al 95% de los inmuebles de la ciudad, un porcentaje realmente elevado cuando se hace la comparación con las otras 14 ciudades de la provincia que cuenta también con la prestación de servicios de esta misma empresa. Y también, Rafaela cuenta con el 83% de los domicilios con conexión a la red de servicio de cloacas, constituyendo también una cifra muy importante, la cual se verá incrementada con otras 1.500 conexiones cuando se concrete la ya anunciada obra cloacal en los barrios Brigadier López, Villa Los Alamos y Villa Aero Club, cuyo convenio fue firmado recientemente.

Debe también incluirse dentro de toda esta infraestructura de la empresa acuífera en nuestra ciudad, la instalación de la planta de ósmosis inversa, la cual produce 500m3/hora de agua potabilizada, con lo cual se consiguió reforzar el abastecimiento local, aunque de todos modos es aún insuficiente, en especial en los tiempos de mayor demanda, durante el verano. Además, durante el transcurso del mes de junio se inaugurará otra planta de ósmosis inversa en la zona norte de la planta urbana agregando otros 50m3/hora al sistema, que en este caso estará destinado para la provisión de ese sector de la ciudad.

Esta añadidura de las plantas de ósmosis han permitido ir habilitando nuevos loteos y sostener en parte la prestación del servicio, aunque se sabe con total certeza, que la única solución integral posible es el momento en que entre en servicio el nuevo acueducto que vendrá desde Desvío Arijón.

Precisamente ese acueducto, cuya toma fue construida en el citado Arijón, en su primera etapa llega parea abastecer a la ciudad de Santo Tomé, quedando ahora por realizar la segunda etapa hasta Rafaela, aunque -reiteramos- para poder hacerlo resta obtener la financiación para la segunda etapa, la cual será desde Santo Tomé hasta Rafaela, obra que tendría un costo superior a los 3.000 millones de pesos, estando en gestión un préstamo internacional.

Por lo tanto, aunque del acueducto se completó la primera etapa, no existe precisión alguna sobre esta segunda parte hacia nuestra ciudad, no existiendo entonces plazo alguno. Según las estimaciones, la obra sería bastante rápida, pero resta conseguir los recursos para financiarla, y aún existiendo optimismo en que se podría concretar pronto, no hay ninguna clase de seguridad. Es decir, que para esta solución integral, quedan por delante varios años todavía.

RED "COLADOR"

El déficit en la infraestructura de ASSA estaría concentrado en mayor medida en la red de distribución domiciliaria de agua corriente, aunque sobre la misma existen dos visiones muy contrapuestas. Por un lado tenemos un estudio que realizó personal de la UTN, estableciendo que por las pinchaduras en toda la red se estaría perdiendo un 40% del agua que se recibe, mientras que en tanto la propia ASSA sostuvo que de acuerdo a sus propios trabajos en tal sentido, la pérdida sería mucho menor y acorde a los niveles internacionales.

En más o en menos, lo cual queda bajo los enfoques mencionados, lo cierto es que la red de distribución debe ser reparada de manera integral, pues sin sostenernos en ninguno de los dos contrapuestos informes, a simple vista es dable observar las grandes "lagunas" que suelen formarse en diversos lugares la ciudad por estas pérdidas, las que por su visibilidad -a veces con demora- pero son solucionadas. En cambio las que son subterráneas y se deslizan hacia las napas, como serían en la mayoría de casos, son las que consumen buena parte del agua que proviene desde Esperanza.