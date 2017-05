Ben Hur ganó un partidazo en Clucellas y recuperó la punta

Ben Hur recuperó su lugar como líder del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol al derrotar como visitante en forma ajustada a Florida de Clucellas por 3 a 2, en un atractivo partido correspondiente a la octava fecha. El equipo rafaelino que dirige Gustavo Barraza convirtió la primera llegada del partido al minuto de juego de la mano del goleador del certamen, Matías González. Con la eficacia como bandera, a los 28 minutos ya goleaba por 3 a 0 con tantos de Emir Izaguirre y Alejandro Carrizo.

Sin embargo, en el segundo tiempo no pudo sostener el ritmo y resignó el dominio del juego. Florida descontó a través de Hernán Dobler -el primero de penal- pero si bien intentó llegar al empate finalmente los tres puntos quedaron para Ben Hur.

La fecha ya tuvo dos adelantos entre semana, con la victoria del otro puntero del torneo, Unión de Sunchales sobre Atlético de Rafaela por 2 a 1 y el empate sin goles entre Argentino Quilmes y Libertad.

En tanto, 9 de Julio se impuso por 2 a 0 a uno de los equipos que ocupan los últimos puestos de la tabla como lo es el Deportivo Ramona. Uno de los artilleros del torneo liguista, Kevin Muñoz marcó los dos tantos para la victoria juliense que le permiten ocupar el tercer lugar de la tabla a cuatro unidades de los líderes.

En el estado de Ferrocarril del Estado, el local y Peñarol quedaron a mano al igualar 2 a 2 tras un intento partido que se disputó sin público visitante por cuestiones de seguridad. Sebastián Tosetto y Fernando Romero marcaron los dos goles de Ferro en la primera etapa para alentar las ilusiones de quedarse con el clásico, pero Sergio Alegre apareció dos veces a mediados del segundo tiempo para sellar el empate definitivo.

Por su parte, Sportivo Norte logró un buen triunfo en San Vicente ante Brown por 2 a 1 con tantos de Oscar Maldonado y Damián Maciel mientras que Leandro Aguirre descontó ya en tiempo de descuento para los locales. Por último, Argentino de Humberto perdió en su casa ante La Hidráulica de Frontera por un ajustado 1 a 0 (gol de Nicolás Oliva) en un duelo de equipos del fondo de la tabla.



Los adelantos. Unión de Sunchales 2 - Atlético de Rafaela 1; Argentino Quilmes 0 - Libertad 0.



Próxima fecha (9ª): Ben Hur vs. Argentino de Humberto, La Hidráulica vs. Argentino Quilmes, Dep. Libertad vs. 9 de Julio, Deportivo Ramona vs. Ferro Carril del Estado, Peñarol vs. Brown de San Vicente; Sp. Norte vs. Unión, Atlético de Rafaela vs. Florida de Clucellas.



Florida 2 – Ben Hur 3



Cancha. Florida.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-1



Goles: PT 1m Matías González (BH), 24m Emir Izaguirre (BH), 28m Alejandro Carrizo; ST 32m y 34m Hernán Dobler (FC).

Incidenia: Expulsado ST46 Martín Alemandi.



Ferro 2 – Peñarol 2



Cancha: Ferro.

Arbitro: Sergio Rusch.

Reserva: 2-0



Goles: PT 10m Sebastián Tosetto (F), 32m Fernando Romero (F); ST 20m y 26m Sergio Alegre (P).





9 de Julio 2 - Dep. Ramona 0



Cancha: 9 de Julio.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 2-1



Goles: ST 30m y 36m Kevin Muñoz (9).



Arg. Humberto 0 - La Hidráulica 1



Cancha: Argentino.

Arbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 2-2



Gol: PT 11m Nicolás Oliva (LH).





Brown (SV) 1 - Sp. Norte 2



Cancha: Brown.

Arbitro: Silvio Ruiz.

Reserva: 3-1



Goles: ST 9m Oscar Maldonado (SN), 29m Damián Maciel (SN); 49m Leandro Aguirre (B)