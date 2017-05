Juventus obtuvo su sexta Liga Italiana consecutiva

ROMA, 22 (AFP-NA). - La Juventus se proclamó campeona de la Serie A, por sexta temporada consecutiva, un récord en Italia, tras su victoria por 3-0 sobre el modesto Crotone, este domingo en la 37ª y penúltima jornada. La Roma (2ª) y el Nápoles (3º) habían ganado el sábado, ante Chievo (5-3) y Fiorentina (4-1) respectivamente, con lo que se habían acercado a uno y dos puntos provisionalmente de los turineses, que con su triunfo del domingo ampliaron su margen a 4 y 5 unidades, con lo que ya no pueden ser alcanzados en la última jornada. Es el título número 33 de la historia de la Juventus y el sexto conseguido de manera consecutiva, con lo que prolonga su reinado absoluto de los últimos años.Los tantos de este domingo fueron conseguidos por el croata Mario Mandzukic (minuto 12), el argentino Paulo Dybala (39) y el brasileño Alex Sandro (83). La Juve conquistó en apenas cuatro días el doblete nacional, ya que el miércoles se había llevado la Copa de Italia al superar en la final del Olímpico de Roma al Lazio (2-0). Es el tercer doblete nacional seguido para el equipo bianconero.Tras los dos éxitos de esta semana, la Juventus ya sólo está a un paso de su ansiado triplete de final de curso, que puede conseguir el 3 de junio en Cardiff, cuando se enfrente al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. La victoria de este domingo es importante también para Massimiliano Allegri pensando en ese gran duelo ante el equipo español, ya que la Juventus llegará con todo decidido a la última jornada, el próximo fin de semana, con lo que puede reservar las fuerzas de algunos pesos pesados pensando en la Champions.DOBLETE DE AGÜEROManchester City y Liverpool sellaron con sendas victorias su clasificación para la próxima Liga de Campeones, al tiempo que el Arsenal se queda fuera de la máxima competición europea de clubes por primera vez en dos décadas, tras la disputa de la 38ª y última jornada de la Premier League.Los Gunners eran los únicos que no dependían de sí mismos y acabaron pagándolo, pese a su victoria 3-1 ante el Everton, con goles del español Héctor Bellerín (8), del chileno Alexis Sánchez (27) y del galés Aaron Ramsey (90+1).El Manchester City puso fin a una decepcionante temporada con una goleada ante el Watford (5-0) que le da la clasificación directa para la fase de grupos de la Liga de Campeones al finalizar tercero tras Chelsea y Tottenham.Algo más de apuros pasó el Liverpool, que hasta el segundo tiempo no pudo derribar el muro de un descendido Middlesbrough, pero los Reds lograron el cuarto puesto con goles del holandés Georginio Wijnaldum (45+1), del brasileño Coutinho Correia (51) y de Adam Lallana (56).El Liverpool volverá así a la Champions, que jugaron por última vez en 2014-2015, aunque el equipo de Jurgen Klopp tendrá que disputar una eliminatoria previa para ingresar en la fase de grupos del torneo.