La Argentina es un país en el cual persisten -desde hace muchísimo tiempo- grandes desigualdades, pudiéndose partir de la absoluta confirmación que de tal concepto hace la estadística, ya que hay 32,2% de pobres y 6,3% de indigentes, en este último caso el más bajo nivel de pobreza pues en esa franja se incluyen quienes no llegan a disponer de la alimentación necesaria. Pero además, la desigualdad queda claramente expuesta en la pirámide de los ingresos y riqueza, ya que el 20% de quienes están en la mejor posición socioeconómica se queda con la mitad de los ingresos totales, siendo la otra mitad para el 80% restante, y también otro dato revelador como que el 10% de los que más tienen gana 26 veces más del 10% de los que menos ganan. Absolutamente claro.

Por estas razones y desde hace muchísimo tiempo, el poder ir equilibrando esta enorme desigualdad es uno de los grandes desafíos que tiene el país, y los gobiernos que se van sucediendo sin conseguirlo, a pesar de los declamados intentos, aunque la realidad siempre fue en sentido contrario.

Pero además, y según lo revela un trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU en la Argentina, que mide las variables de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, que relevó los 214 distritos, deja al descubierto que además de la gran desigualdad existente en forma generalizada, la misma es de muy distintos niveles de acuerdo los distritos que se trate. Veamos, según el estudio en cuestión, la ciudad de Buenos Aires está muy por encimo del resto de todo el país en cuanto a desarrollo, mientras que el último lugar lo ocupa la provincia de Santiago de Estero, siendo el puntaje del primero de 0,792 contra 0,313 del último, quedando claramente expuesta la distancia entre uno y otro, lo que bien podría quedar definido como un mapa de la desigualdad dentro de la desigualdad.

Este índice valorativo para establecer los correspondientes puntajes usa una escala de 0 a 1 en cada rubro incluido dentro del estudio, tomando en cuenta también índices de salud, educación e ingreso per cápita, tratándose de un trabajo que la PNUD viene realizando todos los años, un ranking que en 2016 dejó a la Argentina en el puesto 45 de un total de 188 países. En materia regional, lo que sirve para ubicarnos mejor dentro de la cuestión, con ese puesto nuestro país fue segundo después de Chile que encabezó la clasificación en el lugar 38.

Respecto al índice de los 24 distritos del país, se tomaron en cuenta el capital humano e ingreso per cápita en crecimiento económico; pobreza, empleo, salud y educación en inclusión social; en tanto en sostenibilidad ambiental las variantes consideradas fueron generación y disposición de residuos y emisión de gases.

En cuanto a nuestra provincia, Santa Fe, la misma se encuentra en el puesto 10 entre los 24 del estudio, con 0,553 de puntaje, casi a la misma distancia del 0,792 que tiene el primero ciudad de Buenos Aires, a los 0,313 que tiene Santiago del Estero que cierra las posiciones.

El lista completo de la desigualdad es el siguiente: Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, La Pampa, Jujuy, Corrientes, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Los puntajes más bajos están concentrados en la región norte del país, y los más estables en el sur y centro del país.

Un dato a considerar es que la desigualdad va más allá de la pobreza por ingresos,pues participan muchos otros factores que se combinan entre si para llegar a las evaluaciones finales, aunque según se admite, este trabajo requiere todavía de ciertos análisis posteriores para aproximarse con mayor fidelidad a la realidad. También debe determinarse la cantidad poblacional como variante, pues si bien en el norte argentino hay situaciones críticas, la proporción demográfica es ínfima con relación a algunos otros distritos de gran desigualdad, como La Matanza por ejemplo, en el Conurbano bonaerense.

Lo cierto es que más allá de mediciones, estudios y estadísticas, es una de las grandes deudas que tiene la Argentina por resolver.