RecomenzarHay momentos en la vida en que todo parece morir. Cuanto más grande la ilusión, más grande después la decepción. A uno entonces le vienen ganas de bajar los brazos, y de no levantarlos más. Es el fracaso.Como bien decía Amado Nervo,Hay que saber esperar y hay que aprender a ser constantes:(Disraeli).Mientras tanto es bueno recordar que, así como el éxito no dura siempre, tampoco el fracaso. Ya pasará. Vendrán tiempos mejores. No hay mal que dure cien años. Debemos confiar en Dios. Usted ya sabe que. Además, como alguien escribióY, en definitiva, escuché por ahíUna religiosa paulina, Cecilia Prezioso, escribió para quien se siente derrotado estas pocas y sencillas líneas, cargadas de optimismo, a pesar de todo. Su título:VUELVE A EMPEZAR"Aunque sientes el cansancio.Aunque el triunfo te abandone.Aunque el error te lastime.Aunque un negocio se quiebre.Aunque una traición te hiera.Aunque una ilusión se apague.Aunque el dolor queme tus ojos.Aunque ignoren tus esfuerzos.Aunque la ingratitud sea la paga.Aunque la incomprensión corte tu risa.Aunque todo parezca nada...