Duhalde pide internas

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El expresidente Eduardo Duhalde sostuvo ayer que "tiene que haber internas en el peronismo" de cara a las próximas elecciones legislativas y le recomendó al Gobierno "suspender" al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, tras las denuncias por presuntas transferencias relacionadas con la megacausa de corrupción "Lava Jato".

"Por supuesto que tiene que haber internas en el peronismo. Argentina es un país descontrolado donde tocamos aparecen los problemas. Uno de los problemas es que los 500 partidos tienen dueños que lo utilizan para venderlo y alquilarlo, tiene que ver con una justicia electoral que está muy devaluada", señaló Duhalde. El exmandatario nacional cuestionó que "los partidos son autoritarios y después eso va al gobierno" y agregó que "es insólito que alguien decida quién puede ir o no" en la lista de candidatos para las elecciones. "Salvo en el radicalismo, se encierran 5 dirigentes y eligen a sus candidatos y el autoritarismo lleva a la corrupción. Es necesario tener partidos democráticos", sostuvo.

En diálogo con Radio 10, el ex Jefe de Estado consideró que en las próximas elecciones el oficialismo podría conseguir el 35% de los votos, como "calculan que sacará Cambiemos", pero que eso "dependerá de cómo se presente la oposición": "Cuanto más desunida, más posibilidades de sacar ese porcentaje".

Duhalde se refirió también al exministro de Transporte, Florencio Randazzo, quien competirá en la provincia de Buenos Aires por una banca en el Senado, y lo calificó como "un buen ejecutor" que "sabe cómo se deciden y se ejecutan las cosas de la administración". "Le hizo un bypass a la burocracia, un dirigente joven que está en el podio de la Provincia", destacó, aunque también aclaró que "hoy no hay figuras en el peronismo". "Hay gobernadores jóvenes que aparecen en forma atractiva pero tendrán que consolidar su figura como en el caso de Salta (Juan Manuel Urtubey) o San Juan (Sergio Uñac)", precisó.

SE FUE DAER

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El diputado nacional y triunviro de la CGT Héctor Daer advirtió ayer que muchos de sus excompañeros de ruta en el Frente Renovador podrían en el corto plazo emular su decisión de incorporarse a las filas del espacio interno del peronismo bonaerense que se referencia en el exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo. El sindicalista negó haya sido expulsado del massismo tal como dejaron trascender en ese espacio cuando se conoció la noticia del pase al randazzismo, y catalogó esas versiones como "bravuconadas".