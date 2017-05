Zverev se coronó en Roma ante Djokovic

ROMA, 22 (AFP-NA). - El alemán Alexander Zverev, de 20 años, conquistó este domingo el primer torneo Masters 1000 de su carrera al derrotar 6-4 y 6-3 en la final de Roma al número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, que anunció que va a tener a Andre Agassi como preparador en Roland Garros (28 mayo-11 junio).Zverev, 17º jugador mundial, había ganado ya tres títulos en el circuito ATP, en San Petersburgo en 2016 y este año en Montpellier y Munich. Nunca se había impuesto en ningún Masters 1000, la segunda categoría de torneos en importancia por debajo de los Grand Slam.El joven prodigio alemán, llamado a ser una de las estrellas de los próximos años, se había convertido el sábado en el jugador más joven en disputar una final de un Masters 1000, un honor que ostentaba hasta entonces el propio Djokovic, desde que jugó la de Miami en 2007, con 19 años. "Estoy feliz por la manera en la que he jugado toda la semana, pero creo que hoy ha sido uno de los mejores partidos que he jugado nunca", destacó Zverev. "Sabía que tenía que ser agresivo desde el primer punto al último y no dejarle llevar el ritmo del partido", añadió.Djokovic llegaba a la final tras tener que encadenar el sábado el desenlace de su duelo de cuartos de final ante el argentino Juan Martín Del Potro (6-1, 6-4) y luego su partido de semifinales, en el que arrolló a otro joven de gran proyección, el austríaco Dominic Thiem (6-1, 6-0). Pero esta vez el serbio, impreciso ante un adversario insensible a la presión, no encontró la fórmula para hacer frente a un Alexander Zverev que presentó definitivamente su candidatura a hacer algo grande en Roland Garros, el único Grand Slam que se juega sobre tierra batida. Por el momento, el alemán entrará este lunes en el Top 10 del ránking mundial.