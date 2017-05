Exhumarán el cadáver de Carlos Menem Jr.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, confirmó el domingo que el próximo 31 de mayo se exhumará, en el cementerio de La Tablada, el cadáver que está enterrado bajo el nombre de Carlos Menem Jr., para constatar si en verdad se trata del hijo del ex presidente Carlos Menem, fallecido en 1995 al caer el helicóptero que piloteaba."Esta semana se van a realizar una serie de diligencias”, porque están " esperanzados en que el 31 de mayo se pueda hacer la exhumación, la extracción de muestras en la Morgue Judicial", para hacer los cotejos de ADN y "la posterior inhumación", aseguró el magistrado en declaraciones periodísticas.El estudio de ADN sobre los restos del hijo del ex presidente estaba pendiente, pero Villafuerte Ruzo finalmente ordenó la medida en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que así lo dispuso.El objetivo del juez es determinar si los restos coinciden con la identidad del hijo del ex presidente, ya que la madre de Carlos Menem junior, Zulema Yoma, denunció que el cuerpo de su hijo fue profanado y algunos de sus huesos cambiados.El hijo de Menem murió el 15 de marzo de 1995 al caer el helicóptero que piloteaba a metros de la ruta 9, en jurisdicción del partido bonaerense de Ramallo, junto a su acompañante, el piloto automovilístico Silvio Oltra, con quien se dirigía a una carrera de TC 2000 en Rosario.