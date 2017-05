Recientemente se conocieron los resultados de un relevamiento de 1.023 estudiantes de nivel secundario de nuestra ciudad, cuyo levantamiento de datos se concretó en los meses de octubre y noviembre del año anterior, ofreciendo una muy interesante radiografía respecto al pensamiento de los mismos sobre su continuidad y proyectos de estudio al afrontar la etapa terciaria o universitaria, en las que Rafaela ofrece un abanico de posibilidades, aunque en realidad puede y deberá superarse en el futuro, en especial en lo que hace a la oferta pública, por ahora limitada a la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional Rafaela y la Universidad Nacional del Litoral.

Este trabajo llevado adelante por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), da como un dato inicial realmente importante es que 8 de cada 10 estudiantes de nivel medio próximos a concluir sus estudios, tienen pensado continuar con sus estudios, y de ese alto porcentaje el 66% desea continuar radicado en Rafaela, una instancia que abre un sinnúmero de ventajas como lo son por ejemplo el económico al evitar radicarse en otra ciudad con todo los gastos que eso significa; mantenerse ligado al núcleo familiar; y finalmente, entre otros muchos aspectos como son las actividades paralelas y mantener cercanía con los grupos de amigos y relaciones, contar con la posibilidad de poder desarrollar alguna actividad laboral, siempre más complicada de obtener en otra localidad.

Del 80,6% de los estudiantes que manifestaron su interés por continuar otros estudios, el 69,3% aspira poder hacerlo en el marco universitario, el 27,8% en nivel terciario, en tanto un 2,8% se encuentra indeciso. Cifra esta última que deja claramente sentado el definitivo objetivo de profundizar su nivel educativo, lo cual les abrirá las puertas de un campo laboral mucho más amplio y con mayor calidad de los empleos.

Dentro de la perspectiva universitaria las carreras de mayor predilección son medicina en primer lugar con 5,6%, luego ingeniería industrial, kinesiología y fisioterapia todas con 5,5%, quedando desalojadas derecho y ciencias económicas que eran las que tradicionalmente encabezaban las preferencias. Mientras que a nivel terciario las mayores opciones se volcaron por profesorado en nivel inicial 14,8%, profesorado en educación física 9,6% y profesorado en artes audiovisuales 7,9%.

El 64,4% de los encuestados se pronunció estar dispuesto para estudiar y trabajar a la vez, considerando que la principal razón por la cual muchos jóvenes no siguen estudiando es justamente por motivos económicos. Esto es también un dato para destacar, ya que dos tercios de los estudiantes pasan por urgencias económicas pero a la vez están dispuestos al esfuerzo de realizar ambas cosas a la vez. Es también por esta situación que el 45% se manifestó predispuesto para tramitar una beca que los ayude a iniciar los estudios de nivel terciario o universitario, de los que el 72,8% lo hará a través del Programa de Becas Municipales del municipio local, el que viene siendo sostenido desde hace largo tiempo, habiendo favorecido a importante cantidad de estudiantes.

Hasta aquí el relevamiento fue con quienes dejaron expuestas sus intenciones, pero también en forma simultánea se efectuó otra compulsa, en este caso con 895 estudiantes que finalizaron sus estudios de nivel medio en 2015, para tener un panorama de su realidad laboral y educativa actual. El 63,3% que había afirmado seguir una carrera pudieron concretarlo, en tanto que quienes no lo consiguieron fue por problemas económicos, equivocada elección de carrera, y adeudar materias de nivel medio.

Lo importante de este pantallazo sobre la educación en Rafaela es que la oferta se va consolidando cada vez más, creciendo no sólo la oferta sino también el número de alumnos, tanto de aquí como de localidades vecinas, lo que ha convertido a este medio en un centro educativa de relevancia en esta región centro de la provincia de Santa Fe. El incremento de las carreras con gratuidad a través de los centros de estudio público, son uno de los objetivos más inmediatos.