Justo media docena de años atrás, en mayo de 2011, cuando explotó el escándalo de corrupción de las Madres de Plaza de Mayo con Hebe de Bonafini a la cabeza, y el kirchnerismo estaba en plena campaña presidencial de Cristina Kirchner que culminó luego con el 54% de los votos y el recordado "vamos por todo" en Rosario, ¿saben a quien la mandaron a doña Hebe a pedir protección? Pues viendo la foto que ilustra esta nota es sencillo deducirlo: nada menos que al general César Milani.

Por ese motivo es que se publicó en la revista de las Madres "Ni un paso atrás" aquella nota titulada "La madre y el general", con la fotografía de la Bonafini y el militar, que sorprendió entonces como una muy extraña pareja, aunque no tanto ahora que salieron a la luz las razones del rejunte. Fue bastante inexplicable en su momento, ¿cómo estar juntos una férrea defensora de los derechos humanos y un militar sospechado de genocida? El Dios los cría y ellos de juntan es perfectamente aplicable. ¿Y las convicciones, los años de lucha de Hebe? Casi todo tirado al cesto, con su aparente rebeldía empalidecida por las instrucciones de Cristina.

El general Milani hoy está preso y aunque le dieron cierto alivio con su traslado al hospital militar, su situación es complicadísima, pues además de algunas muertes de subordinados de las que se lo acusa, no puede explicar su fortuna, recurriendo a argumentos que se fueron desmoronando uno tras otro. Y doña Bonafini está procesada. Pero seamos claros, con la justicia que tenemos nunca se sabe, porque cuanto más alto se llega, más se complica. Y si no veamos lo que viene ocurriendo con la propia Cristina, o con su recaudador Julio De Vido, que en este caso de los 1.300 millones otorgados a las Madres para que construyeran viviendas era el principal responsable, pero fue dejado al lado mientras fueron procesados sus subordinados inmediatos como José (Bolso) López y Abel Fatala.

Fiel al más puro estilo kirchnerista, la señora Bonafini adopta la postura de perseguida y le apunta al presidente Macri, tratando de convertir un asunto de estafa y robo de muchísimos millones en una cuestión política. Lo que debe explicar es cómo su firma estaba en todos los cheques, siendo además muchos los que aseguraban que de anciana desmemoriada o descuidada no tiene nada y que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Era la forma ideada para tener recursos, casi un calco de los manejos con Milagro Sala, siempre eso sí, con un importante retorno para los K en Olivos. Lo cual en cierta forma hacía realidad el eslogan "plata para todos".

Todo el desenlace de esta causa -en la que también aparece como uno de los principales involucrados Sergio Schoklender, quien tiempo atrás estuvo viviendo aquí en Rafaela- que el ex juez Oyarbide había dormido y ensuciado al máximo, continúa siendo incierto y en extremo confuso. Debemos recordar cuando en agosto del año pasado al juez Martínez de Giorgi había ordenado la detención de Bonafini por negarse a una declaración indagatoria, generándose el montaje de toda una escenificación para sostener la negativa en asistir. Es que, no sólo parece sino lo utiliza con frecuencia, el haber enfrentado a la dictadura y ser reconocida en el mundo por su anterior lucha por los derechos humanos, le hizo adoptar una postura de absoluta impunidad e incumplimiento de las leyes. ¿Qué hará ahora cuando llegue el momento de tener que someterse a su condición de procesada? Además de su avanzada edad, que es también un atenuante.

Si bien todas estas cuestiones que opacan en repercusión los problemas del gobierno, no significa que no los tenga. En cuestión judicial lo de Gustavo Arribas, que volvió a ser respaldado por Macri, quien además dijo que lo eligió porque era el más hábil en las trampas (¿?), preocupa y mucho. La esperada, prometida y recontra prometida transparencia cada dos por tres queda bastante sacudida. Confiemos que esto de Odebrecht pueda llegar a conocerse con lujo de detalles y todos los nombres bien claritos, siendo una de las formas para pensar en una recomposición en serio. Aunque el kirchnerismo está haciendo todo lo posible, y un poco más, para que el informe de los brasileños no llegue a la Argentina.

Mientras tanto el corrimiento de una mejora económica fue llevado al año que viene, para lo que resta del año hay resignación. El 2,6% de abril fue lapidario y otro tanto ocurrirá en mayo, según anticipan. Para colmo de males se conoció el dato del INDEC que en los últimos cuatro meses del año pasado la mitad de la población que cuenta con ingresos -por diversos motivos- recibió 8.500 pesos por mes y la mitad de los asalariados cobró menos de 10.000 cada treinta días. Si a eso le agregamos los 6.390 mínimo de los jubilados, ahí tenemos la explicación sobre porque tanta gente la está pasando mal, sin escarbar demasiado.

Y también, todo apunta a que el déficit fiscal de este año será el tercero más elevado de la historia, superado sólo por el "rodrigazo" de 1975 o la hiper de Alfonsín en 1989.