“Toda comparación con el año pasado va a resultar positivo”

El sector agropecuario sufrió cimbronazos contundentes por la cuestión climática en el último tiempo, más allá de las coyunturas económicas. Nuestra región es una de las más afectadas por los fenómenos hídricos, con consecuencias difíciles de medir en el tiempo.

Con la intención de realizar un paneo general de la situación convocamos a la charla a Pedro Rostagno, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, institución referencial del sector y preponderante para la opinión pública de este sector del país.

En primer lugar lo consultamos sobre la marcha y los efectos de la obra de la Autopista de la Ruta 34, luego que participara de las reuniones informativas realizadas en la Municipalidad. El Presidente expresó que “hay que evaluarlo en dos aspectos, uno como ciudadanos de la región, pensar que es una obra de mucha jerarquía y que hacía falta, desde mucho tiempo reclamada. En el aspecto productivo primario netamente lo que afectaría, tomando palabra del Secretario de Recursos Hídricos, la obra debe ser transparente a la dinámica del agua. O sea que no debe interferir en absoluto en lo que es el normal escurrimiento ante eventos normales o excesivos como fueron en el último tiempo”.



- ¿Notaron alguna incidencia parcial desde el comienzo de los trabajos?

- La obra arrancó desde el sector de Angélica y ya el año pasado, con muchos alteos hechos, sí interfirió. Estaban diagramadas pero no estaban construidas las alcantarillas de esos alteos y eso sí ocasionó mucho trastorno. Esas alcantarillas hoy han sido recalculadas y varias de ellas están siendo colocadas. Es de esperar que en la medida que se vayan concretando sean ´transparentes´, la necesidad del sector es que eso no interfiera. Que el agua del oeste fluya hacia el este con normalidad.



- Los primeros números de la cosecha gruesa son superadores respecto de la campaña anterior, algo esperado luego de aquella crisis.

- Cualquier comparación que se haga contra el año pasado va a resultar positivo. Las lluvias de inicio de este año complicaron un poco los cultivos porque hubo lotes que se inundaron y que no pudieron producir. Ahora el grado de afectación del resto no fue para nada comparable al año pasado porque hubo muchos lotes que se pudieron levantar, con buena calidad, entonces el resultado es otro. De todas formas la agricultura tampoco tiene números muy positivos como para decir que fue un “campañón”. Los costos se han incrementado mucho, el valor del producto no tuvo su aumento similar, con lo cual la ecuación va a ser reducida. Además el costo de alquileres es preocupante. Los números van a dar positivos pero no en la medida que uno estimaba, para compensar las pérdidas del año pasado.



- ¿Cómo evalúa las gestiones de la Provincia respecto del manejo del agua?

- Con el cambio de autoridades en la Secretaría de Recursos Hídricos uno ve un cambio de timón. El año pasado hubo ausencia, no sé si fueron sorprendidos por las lluvias de enero, se durmieron el año pasado, la verdad que eso lo analizaremos en otro momento. Tendríamos que estar en estos días teniendo algún informe sobre lo que es la cuenca del Vila-Cululú y según el Ing. Bertoni para junio/julio debería haber otro informe de un proyecto un poco más amplio.