"Digan dónde hay laburo, y vamos"

"Muchos se enojan, pero nadie hace nada. Que nos digan, dónde hay laburo y nosotros vamos", dijo este lavacoches ante la consulta de lo que dice la gente. Y siguió: "no somos todos iguales, no muchos son educados a la hora de preguntarle a un cliente si quieren que les lavemos el auto. Bueno, eso es lo que deberán ver los políticos y sacar a los que hacen bardo", expresó.

Por último, fue a los concejales o a las autoridades: "acá pocos hacen algo. Para empezar las veredas están todas rotas, en el centro, y nadie hace nada. La gente se cae, se lastima, y nadie las viene a arreglar. Muchos salen a robar y al otro día están caminando por las calles como si nada. Y nosotros, que buscamos laburar para sobrevivir, somos cuestionados. Me parece que está mal, que no debería ser así. Por eso me gustaría que esto se aclare y que nos registren a todos como dijeron", expresó Néstor.