La construcción de agenda

Este fue otro de los puntos abordados por el español. ¿Quién marca los temas del día? ¿Las grandes empresas de comunicación o las Redes Sociales?

Según Capriotti, lo que cambia la dinámica y estamos hablando de una situación en la que la gente empieza a emitir más, hay más interacción y eso genera mayor volumen de comunicación entre los miembros de un público. Esta situación se da en particular en redes sociales como Facebook y Twitter, donde un usuario de un producto comenta con otros su experiencia pero, a diferencia de lo que podría ser una charla con sus amigos, que no tendría mayor difusión, estos comentarios sobre la marca se magnifican. "Hay una construcción de agenda por lo que dicen las fuentes, pero luego hay otra construcción, que hacen las Redes Sociales, sobre la agenda que marcó el medio en cuestión. Y está la agenda y la reagenda que termina llegando a la opinión pública. Peor hay actores que generan información que van a parar directamente a las redes y muchas veces un político, un empresario o quién sea que ya no le da una exclusiva a un medio, sino que se la a un blogger y eso genera agenda en Redes Sociales. Pero los medios capturan información que circula y la llevan al medio masivo", explicó el especialista.

En tanto, dijo que "se habla mucho de la importancia de las Redes Sociales y de trabajar en las mismas. Y mirándola de una perspectiva lejana vemos cómo somos capaces de integrar el offline con el online. Ya no es una cuestión de comunicar sólo en Redes Sociales. Y el 95% de las interacciones de los seres humanos se da en el ámbito offline y son las interacciones más insignificativas, como la familia o los amigos. Y seguramente podemos hablar de casos de éxitos de acciones que se hacen en las redes, pero yo prefiero pensar más en términos de cómo integramos lo offline y lo online para que hagan elementos comunes y que hagan una sinergia entre diferentes cosas. Cómo podemos potenciar una acción que nosotros hacemos offline para potenciarla a través de lo online. O al revés. Prefiero entenderlo de esa manera y no pura y exclusivamente en lo online", concluyó.