Gretter y Argentina a Bielorrusia

Este sábado la preselección nacional femenina viajó rumbo a Bielorrusia, donde afrontará tres amistosos preparatorios, pensando en el certamen América Cup que se disputará en nuestro país durante agosto, y otorgará tres plazas para el mundial del año entrante.

El evento será en Minsk, capital bielorrusa, donde del 23 al 25 del presente mes será parte de la Copa Halipskogo.

La delegación nacional está integrada por Melisa Gretter (Unión Florida), Macarena Durso (Berazategui), Celia Fiorotto (Berazategui), Sofía Aispurúa (Obras), Zulema García León (Vélez), Ornella Santana (Estrella de Berisso), Agostina Burani (Lanús), Andrea Boquete (Estrella de Berisso), Débora González (Nápoli), Inés Orselli (Estudiantes de Madrid), Victoria Llorente (Lanús) y Macarena Rosset (Marghera). Mientras que el cuerpo técnico, comandado por Cristian Santander, se completa con Germán Intonio (asistente), Andrés Delías (kinesiólogo) y Christian Pizarelli (utilero).

El cronograma del torneo, el cual se desarrolla desde 2013, es el siguiente (hora argentina): Martes 23 de mayo: 11:00 Argentina vs Gran Bretaña. 12:45 – Ceremonia de apertura. 13:30 Bielorrusia vs Bielorrusia U20.

Miércoles 24 de mayo: 11:00 Bielorrusia U20 vs Gran Bretaña. 13:30 Argentina vs Bielorrusia. Jueves 25 de mayo: 11:00 Argentina vs Bielorrusia U20. 13:30 Gran Bretaña vs Bielorrusia.