Se completa la octava

Este domingo se completará la octava fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. La fecha ya tuvo dos adelantos entre semana, con la victoria de Unión de Sunchales sobre Atlético de Rafaela por 2 a 1 y el empate sin goles entre Argentino Quilmes y Libertad.

Quien tiene la chance hoy de volver a quedar puntero en soledad es Ben Hur, que visitará a Florida de Clucellas, un equipo que está entonado por su buen presente en la Copa Santa Fe.

Por su parte, uno de los perseguidores, 9 de Julio, intentará sacar provecho de la localía ante uno de los equipos del fondo de la tabla, el Deportivo Ramona.

En nuestra ciudad se jugará, también, el siempre atrapante duelo entre Ferrocarril del Estado y Peñarol, que nuevamente no tendrá público visitante. Los dos equipos, que fueron víctimas de Florida en la Copa Santa Fe, necesitan un resultado positivo y el "clásico" es una buena oportunidad.

Fuera de los límites de nuestra ciudad habrá encuentros con representativos urgidos por sumar puntos. Sportivo Norte, de buena campaña pero que necesita engrosar el promedio, jugará en San Vicente ante Brown, en tanto que en Humberto lo harán el local Argentino y La Hidráulica de Frontera.



TODA LA PROGRAMACION

Este es el detalle de los encuentros que comienzan a las 15.30 (14 en Reserva): Florida vs. Ben Hur. Mauro Cardozo; Brown de San Vicente vs. Sp. Norte, Silvio Ruiz; Ferrocarril del Estado vs. Peñarol, Sergio Rusch; 9 de Julio vs. Dep. Ramona, Ariel Gorlino y Argentino de Humberto vs. La Hidráulica de Frontera, Guillermo Tartaglia.



PRIMERA B

En la Zona Norte, Deportivo Aldao recibe a Tiro Federal y en caso de ganar y que se le den algunos resultados puede ser el ganador de la 1ª Fase. En la Zona Sur, Bochófilo Bochazo recibe a Sp. Santa Clara, uno de sus seguidores.

Zona Norte (5° fecha): Independiente de San Cristóbal vs. Dep. Tacural, Gonzalo Hidalgo; Sp. Roca vs. Unidad Sancristobalense, Guillermo Vacarone; Dep. Aldao vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Víctor Colman y Moreno de Lehmann vs. Independiente de Ataliva, Javier Simoncini.

Zona Sur (5° fecha): Talleres de María Juana vs. San Martín de Angélica, Claudio Gonzalez; Dep. Josefina vs. Atlético María Juana, Sebastián Garetto; Bochófilo Bochazo vs. Sp. Santa Clara, Roberto Franco y Argentino de Vila vs. Zenón Pereyra FBC, Franco Ceballos.

Primera “C” (4° fecha): Dep. Bella Italia vs. Sp. Libertad, Gisela Trucco; San Isidro vs. Juventud Unida, José Domínguez; Atlético Esmeralda vs. Belgrano de San Antonio, Raúl Cejas y Dep. Susana vs. Sp. Aureliense, Angelo Trucco.