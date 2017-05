HoyHay gente inclinada hacia el pasado y gente in足clinada hacia el futuro. Sin embargo, el pasado no existe mas que en el recuerdo, mientras el futuro no ha llegado to足davía.Cierto, debemos enraizarnos en el pasado y proyectarnos hacia el futuro, pero entre ambos extremos ¿qué hacer con el presente?, aprendimos desde chicos. Y es una buena fórmula. No bastan los propósitos. Algunos, al menos, hay que cumplirlos ya.Encontré por ahí una poesía sin autor. Su lectura, esta mañana, puede estimularnos para vivir mejor nuestra jornada., se titula:"Si quieres hacer feliz/ a alguien que quieres mucho,/ dícelo hoy, sé muy bueno.../ en vida, hermano, en vida."Si deseas dar una flor,/ no esperes a que se mueran;/ mándala hoy con amor.../ en vida, hermano, en vida."Si deseas decir: 'te quiero' a la gente de tu casa,/ al amigo cerca o lejos.../ en vida, hermanos, en vida."No esperes a que se muera/ la gente para quererla/ y hacerle sentir tu afecto.../ en vida, hermano, en vida."Tú serás mucho más feliz/ si aprendes a hacer felices/ a todos los que conozcas... en vida, hermano, en vida."Más que visitar panteones/ y llenar tumbas de flores,/ llenar de amor corazones.../ en vida, hermano, en vida".