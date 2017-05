El sábado fue para Carpenter

Ed Carpenter, quien compite con su propio equipo, demostró en el primer día de clasificación para la edición 101 de las 500 Millas de Indianápolis por qué los óvalos son su especialidad, al conseguir el mejor promedio para las cuatro vueltas con 370,902 km/h, en otra jornada donde la lluvia volvió a ser protagonista, obligando a suspender durante varias horas el trabajo en pista.Al estadounidense de 36 años y oriundo de Indianápolis, autor de la pole en dos oportunidades, en las temporada 2013 y 2014, lo escoltó el japonés Takuma Sato, en tanto que se ubicó en el tercer lugar 370,902 km/hel neocelandés Scott Dixon.JR Hildebrand fue cuarto, justo por delante del último ganador, Alexander Rossi, quien está afrontando su segunda participación, mientras que el sexto lugar fue para Will Power.Fernando Alonso dio la sorpresa al ingresar al "Fast Nine" -los nueve más rápidos- y hoy definirá la pole con otros ocho pilotos. El español ubicó séptimo gracias a un promedio de 370,203 km/h. Tony Kanaan y Marco Andretti son los otros que entraron al selecto grupo de los nueve mejores.El susto del día lo protagonizó Sébastien Bourdais, quien estaba volando hasta que sufrió un terrible accidente. El auto se fue de cola y si bien intentó corregir la trayectoria, golpeó con violencia contra el muro, volcó y se incendió. El francés fue rescatado por integrantes del equipo de seguridad y luego trasladado en ambulancia al Hospital Metodista.1º Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing), 2m36s203 para las cuatro vueltas, a 230,468 millas por hora (370,902 km/h; 2º Takuma Sato (Andretti Autosport) a 58 milésimas; 3º Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) a 91; 4º J. R. Hildebrand (Ed Carpenter Racing) a 178; 5º Alexander Rossi (Andretti Autosport) a 217; 6º Will Power (Team Penske) a 269; 7º Fernando Alonso (Andretti Autosport) a 294; 8º Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing) a 313 y 9º Marco Andretti (Andretti Autosport) a 370.a partir de las 15:45 y hasta las 17:00, los nueve pilotos mejor ubicados en la clasificación de ayer dejarán ordenadas las tres primeras filas de la grilla para la edición número 101 de las 500 Millas de Indianápolis, que se correrán el domingo 28 de mayo.