Detalles que te mandan al descenso

(Enviado especial a Lanús). En Primera División no se pueden dar ventajas, es algo que Atlético de Rafaela no pudo aprender a lo largo de esta más que digna temporada. Menos antes equipos como Lanús, que en un abrir y cerrar de ojos te mete dos murras y te deja con el traste al norte. Concretamente, y al revés de la lógica, el "Granate" ganó 2 a 0 con sendos contraataques, en el momento de quiebre del partido, exactamente cuando la sensación era que la "Crema" lo ganaba por acumulación de méritos.

El juego tal cual se preveía en el primer tiempo. Un desparpajo de técnica del local, frente al "ojo de tigre" del visitante. Una puja bien futbolera, sin intentos traicioneros ni propuestas fuera de la moral. Una lucha desigual, pero con la misma finalidad: el resultado a través del protagonismo.

La duda en el análisis simultáneo era cuánto podía aguantar, sin perder la paciencia, Atlético. El ir y venir de la pelota de izquierda a derecha, con Román Martínez pendulando, por momentos se hizo difícil de sostener. Pero los de azul no se encandilaron, corriendo cubriendo la cancha y cuando obtuvieron el balón salieron hacia delante.

En el cuarto de hora comenzaron a agredirse, pero con leve predominio visitante. Moreno hizo una de Ronaldinho por izquierda, pero no terminó siendo tiro ni centro. Respondió Luna, sin tanta espectacularidad, pero perdió un mano a mano clarísimo. Después vinieron 2 de Díaz, acciones que nunca definió. En la primera entregándole la bola a Itabel en offsife, en la otra sin poder acomodarse para patear. A esa altura de las cosas más incisivo Atlético, menos poético que Lanús pero más decidido y, al fin y al cabo, peligroso.

Esa tendencia se acentuó para el complemento porque durante el 80% de ma parte final Atlético se instaló en el campo contrario. Almirón mostró sus intenciones mandando a Acosta, Pasquini y más tarde a Sand a la cancha. No fue suficiente para amilanar a la "Crema", que siguió avanzando.

Como sucedió en repetidas oportunidades, el mismo Atlético volvió a ser su propio rival. Erró lo insólito y falló como un inexperto, entonces la tragedia se hizo lugar. A los 10 minutos luego de presionar por enésima vez entre Itabel, Luna y Díaz forzaron el error rival en salida y a Andrada no le quedó otra que cometer penal. A Leandro Díaz se lo hicieron, él pateó y, como en Bahía Blanca, él mismo erró. Una situación increíble, difícil de asimilar y de sobrellevar. Un esfuerzo descomunal y la superación futbolística del equipo rafaelino, que llegó a forzar la chance máxima y, por tercera vez en torneo, lo dilapidó.

El golpe fue duro, pero no tanto para derrumbar a Atlético, que no perdió la línea. Pudo marcar con un cabezazo de Campi o con un buen centro de Gudiño, que Herrera llegó a puntear antes que Díaz se metiera con pelota y todo.

En el último cuarto de hora se cayó la estantería. Los cambios tuvieron que llegar (¿tuvieron que llevar?) y esta vez Llop no acertó. Volvió a jugarse los ahorros con Costa e insistió en la presión a Martino. Sacó a Luna, el único capaz de jugar en serio, de desnivelar por tenencia y técnica, como hizo ante Atlético Tucumán. Repitió la variante y hasta el mismo enganche se lo reprochó en la salida.

Llegando al cuarto final tras un corner a favor llegó el ocaso. Pelota rebotada al sector “8”, Martino no pudo resolver, más atrás Romero erró el despeje y corrieron 5 de Lanús contra 2 de Atlético. Tan fácil quedó al “Granate” que fue hacia la izquierda y volvió, donde estaba parado Martínez, que sacó un derechazo implacable. Allí mismo se fue el partido y la ilusión. ¿El futuro? Nadie lo sabe.

Los últimos instantes sirvieron sólo para el 0-2, con una jugada similar al primero, y más bajas para Llop. Sand anotó otra vez ante la “Crema”, esta vez conectando como “11” un contraataque letal. Y además de Campi y Abero, con 5 amarillas, antes del cierre Atlético perdió a Itabel para el domingo que viene. Kevin revoleó a Román Martínez por el aire y a Abal no le quedó otra que expulsarlo.

Si sólo nos quedamos con el resultado nada debería sorprendernos. Lanús, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, le ganó a Atlético de local. Pero si hurgamos en el argumento del partido nos encontramos que lo volvió a perder Atlético mismo. No dolería tanto si el “Granate” hubiera anotado en esos primeros 15 minutos interesantes, si hubiera manejado el trámite con su movilidad y lo hubiera confirmado con el rendimiento que es capaz de desplegar. Pero cala hondo cuando comprobamos que la “Crema” tuvo no menos de 5 situaciones clarísimas, que sin tanto adorno futbolístico fue más en el juego, que malogró un penal y que no le crearon prácticamente situaciones salvo esos dos contragolpes.

Lo volvió a perder Atlético y en un momento donde cada tropiezo parece ser definitivo.