Entrega y juego sin contundencia

* Lucas Hoyos (7): Ningún error en una tarde tranquila. Sus compañeros defendieron en gran forma excepto en dos contraataques. Víctima de una contradicción.



* Oscar Carniello (6): El que peor la pasó en el primer tiempo, por la velocidad de Moreno. Luego leyó los movimientos y controló el sector.



* Teodoro Paredes (7): Rápido para salir a presionar a los volantes que se le filtraban al doble volante central. Gran rendimiento en una cancha rápida y con rivales demasiado técnicos.



* Gastón Campi (6): Seguro por abajo, sin problemas por arriba. La única negativa es la amarilla que recibió y que lo saca del siguiente juego.



* Mathías Abero (7): Mucha entrega y la capacidad de anular a Rius en el primer tiempo y a Acosta en el segundo. Su sector sólo fue vulnerado en los contraataques, donde el equipo estuvo totalmente desbalanceado. Sufrió otra amarilla y se queda afuera con Belgrano.



* Lucas Pittinari (7): Muy atento, muy inteligente para no quedar mal parado ante la movilidad de los rivales. Estuvo siempre cerca de la jugada y por momentos fue un delantero más. Llop lo sacó en el final, no debería salir nunca.



* Emiliano Romero (5): Si no hubiera existido esa jugada a los 30 minutos del segundo tiempo, en la que no resolvió un mal pase atrás de Martino, que terminó en el 1-0 de Martínez, su calificación hubiera sido de 8 puntos, como mínimo. Un error inesperado de uno de los puntales del equipo. El resto de su faena fue excelente.



* Gabriel Gudiño (5): Menos activo que otros partidos. Entró en offside en varias ocasiones y no se lo vio concentrado como en otros juegos.



* Fernando Luna (6): Cuando la pelota le llegó, jugó. Por momentos erró el camino, en algunas situaciones falló en el pase, pero siempre buscó. ¿Por qué no habrá pateado el penal? ¿Por qué otra vez salió del campo cuando no ameritaba su reemplazo? Preguntas que quedarán flotando…



* Kevin Itabel (4): No se puede negar su entrega, su sacrificio y su permanente búsqueda ofensiva. Aún sin oficio corre para ocupar el espacio en la izquierda. Pero no puede darle un salto de calidad al equipo y ayer también entró bastante en posición adelantada. Sobre el cierre pegó mal y se pierde el próximo juego.



* Leandro Díaz (4): Dos jugadas en el primer tiempo en las que no definió, otra vez, como en Rosario. Después forcejeó, se fajó, buscó juego, pero no encontró el gol. Cualquiera erra un penal, hasta los grandes lo han hecho. En su caso es la segunda vez en dos intentos y eso lo condena.



* Ramiro Costa, Angelo Martino y Mauro Albertengo (-): Sin calificación, poco tiempo en el terreno de juego.