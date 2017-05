Detenido tras intento de robo de una moto

Un joven de 18 años domiciliado en barrio Mora fue detenido anoche cuando intentó sustraer una motocicleta que estaba estacionada sobre la vereda frente a Diario LA OPINIÓN. En una rápida acción policial, agentes de Policía Comunitaria y del Comando advirtieron una situación sospechosa por lo que al acercarse el joven ladrón intentó huir corriendo aunque fue atrapado sobre calle Sarmiento.

El detenido no pudo ir lejos con la moto ya que no tuvo tiempo de quitar la traba del volanteo, pero no pudo evitar caerse sobre la vereda a pocos metros donde estaba estacionado el vehículo, lo cual causó daños en su estructura. Inicialmente el joven negó que hubiera intentado efectuar el robo.

Lo curioso es que el trabajador del Diario propietario de la moto fue el que advirtió la existencia de un operativo policial sobre calle Lavalle, sin sospechar en ningún momento que habían intentado sustraerle su vehículo.

Así las cosas, los efectivos policiales habían detenido al fallido ladrón mientras intentaban establecer el origen de la moto. Tras una consulta a la base con el número de la patente se confirmó la identidad del dueño del vehículo mientras todo se esclareció mediante la consulta periodística sobre el motivo del operativo. En ese momento, el trabajador del Diario fue notificado y por lo tanto debió dirigirse a la Comisaría 1º para las cuestiones formales, lamentando los daños que sufrió el vehículo.



OPERATIVOS DE SEGURIDAD

En Rafaela y Sunchales se desplegaron ayer por la tarde diversos operativos de seguridad con el objetivo de prevenir ilícitos, según se informó desde la Jefatura de la Unidad Regional V de Policía.

En esta ciudad, de 17:30 a 18:15 personal policial de Brigada Motorizada e Infantería pertenecientes a la Agrupación Cuerpo junto a Control Público realizó un operativo de seguridad en la intersección de calles Jaime Ferré y su par Destéfani y Av. Italia en esta ciudad. Y de 18:30 a 19:15 en la intersección de Av. Brasil y J. V. González.

Ambos dieron como resultado la identificación de 54 personas, 50 moto vehículos, 13 automóviles, se trasladó a personas por averiguación de antecedentes y Control Público retuvo 9 motocicletas y labró 30 actas por infracción.

En Sunchales, personal policial del GAT, Brigada Motorizada, Cuerpo Guardia Infantería y Control Público se ubicó entre las 17 a 17:40 en la intersección de calles Láinez y 1º de Mayo Barrio 9 de Julio en tanto que de 17:45 a 18:30 realizó controles en calle General Paz y su par Láinez. Durante los procedimientos, se realizó la identificación de 13 moto vehículos, 1 automóvil y 19 personas.