Carta-documento de la CGT a Raúl Bonino

La Confederación General de los Trabajadores le envió una carta documento al concejal del PRO Raúl "Lalo" Bonino para que ratifique o rectifique sus dichos en las redes sociales sobre el gremialismo.Esto fue confirmado en el día de ayer por Roberto Oesquer, Secretario General de la CGT local, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Se le mandó una carta documento pidiéndole que clarifique los dichos. El Secretario de Prensa fue el que llevó adelante el cometido de enviarla", dijo el gremialista.Consultado sobre si la idea es continuar con una medida judicial en el caso de que no responda o bien ratifique los dichos, Oesquer dijo que "está planteado en el texto lo que puede ocurrir". "No sé si se sintió aludido por declaraciones mías o de otros compañeros. Pero siempre fueron claras y precisas sobre que uno se refiere a la situación nacional. No se les planteó responsabilidades a los concejales que fueron elegidos para legislar en el orden municipal. Acá el inconveniente está planteado por las políticas económicas del Gobierno nacional y no de un concejal de la ciudad de Rafaela. Por eso nos llamó la atención. Tendrá que hacerse cargo de lo que dijo. Hay que tener un poco más de criterio cuando se acusa de manera general. Si tiene pruebas de lo que dice, tendrá que presentarlas sino se tendrá que rectificar", completó OesquerDICHOS Y ECOSEl pasado 30 de abril, a las 20:33, en la red social Facebook, el edil publicó textualmente lo siguiente: "Sindicalistas que viven como ricos, enquistándose en sus posiciones, defendiendo años de robo y mentira y se hacen los que defienden derechos. Es hora de decir basta a un sector que nunca se preocupó por los verdaderos trabajadores".Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos a favor, y otros tantos en contra. Pero la cuestión no terminó solo en la red social, sino que hasta llegó al recinto del Concejo. "Tengo que lamentar las expresiones de 'Lalo'", dijo Marcelo Lombardo en la sesión del 4 de mayo. " Me parece que estamos en una etapa en donde parece que la estrategia parece demonizar a los dirigentes para no atacar el fondo de las cuestiones", dijo Lombardo.Bonino le replicó coincidiendo en que "son momentos en que hay sectores de la clase trabajadora que no están en las mejores condiciones" y aclaró que no era "el ámbito para hacer referencias a declaraciones que hice en mi Facebook personal". Lamentó que se haya sentido aludido Lombardo, a quien destacó.