Boca ante Ñuls y cinco juegos más

El líder Boca tendrá hoy una chance inmejorable para esfumar de su cabeza la derrota en el Superclásico ante River cuando reciba a Newell´s, el tercero de la tabla, en un partido que puede reencausar el camino del "Xeneize" rumbo al título. El encuentro se disputará a partir de las 18:00 (Telefe) en el estadio "La Bombonera", con arbitraje de Germán Delfino.Rossi; Peruzzi, Tobio, Insaurralde y Silva; Jara, Barrios, Gago y P. Pérez; Benedetto y Pavón. DT: Barros Schelotto.Pocrnjic; Escobar, Domínguez, Moiraghi, Voboril; Elías, Sills, Mansilla, Formica; Maxi Rodríguez y Scocco. DT: Osella.14 hs (DeporTV): Belgrano vs Patronato (Facundo Tello), 17:15 hs (TV Pública) Sarmiento vs Talleres (Hernán Mastrángelo), 19:30 hs (TV Pública) Tigre vs San Martín SJ (TV Pública), 20 hs (DeporTV) Unión de Santa Fe vs Arsenal (Jorge Baliño), 20:15 (Telefe) Independiente vs Huracán (Fernando Echenique).Atlético Tucumán se impuso a Banfield por 3 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Monumental José Fierro", en el marco de la vigésimo quinta jornada del torneo de Primera División. Favio Alvarez inauguró el marcador a los 37m PT para el dueño de casa mientras que Leandro González aumentó las cifras a los 5 del complemento. David Barbona, a través de un penal a los 42 minutos de la segunda etapa, le dio cifras definitivas al marcador. Si bien puede aparecer como algo exagerada, la victoria "Decana" fue incuestionable ante un rival que no estuvo a la altura de sus últimos antecedentes.