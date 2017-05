Icardi, entre los 20, citados por Sampaoli

Después de muchas idas y vueltas el misterio se terminó. Luego de negociaciones cruzadas y secretos a voces que fueron saliendo a la luz, Jorge Sampaoli empieza a probarse el buzo de entrenador de la selección argentina. Si bien el DT se despedirá formalmente del Sevilla este sábado cuando dirija ante Osasuna, la AFA publicó su primera lista de convocados para los amistosos ante Brasil y Singapur, el 9 y 13 de junio en Melbourne. Con el capitán Lionel Messi a la cabeza y algunas sorpresas, la era Sampaoli se pone en marcha.La lista, que está firmada por el Comité Ejecutivo y el Departamento de Selecciones, tiene como gran ausente a Sergio Agüero y varias novedades.De los habituales convocados, tanto por Gerardo Martino como por Edgardo Bauza, además de-líderes del grupo- continúan. El que no aparece es Sergio Agüero, quien hasta el momento era una fija.A estos futbolistas se le suman algunos que venían pidiendo pista como(figura del Atalanta, que fue sondeado por la selección de Italia);(se destaca como volante interior en la Roma),(juvenil defensor central de Lyon que surgió de las inferiores de River),(Sampaoli lo conoce bien de Sevilla es una de sus debilidades),(con continuidad en el West Ham United),(acaba de salir campeón en Benfica) y(mediocampista central de Tijuana, de México, con origen en River y paso por Defensa y Justicia).También fue citado, que entra al grupo de la selección después de todas las especulaciones que indicaban que no sería aceptado por los jugadores.A pesar de lo que se preveía, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala también están incluidos pese a que el 3 de junio jugarán la final de la Liga de Campeones con Juventus ante Real Madrid en Cardiff. Los jugadores se sumarán para el segundo partido, ante Singapur.Vale resaltar que el DT no puede contar con los lesionados Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori. Otros que no figuran son Pablo Zabaleta, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Lucas Pratto, Ezequiel Lavezzi y Carlos Tevez.Sampaoli tendrá una dura recta final en las Eliminatorias con destino a Rusia 2018. Su debut oficial será nada menos que frente a Uruguay en el Centenario, el 31 de agosto, mientras que el 5 de septiembre recibirá a Venezuela. La última doble jornada será el 5 de octubre de local contra Perú y cierra el 10 de octubre ante Ecuador en la altura de Quito.