Atlético quiere seguir alimentando su ilusión

Atlético de Rafaela, que suma tres victorias consecutivas que lo ubicaron en una expectante ubicación en la tabla de promedios, visitará este sábado a Lanús, que no goza de su mejor momento, en uno de los cotejos que se desarrollarán hoy en la continuidad de la 25ª fecha del certamen de Primera División.

El encuentro se jugará en el estadio de la Fortaleza, en el Sur Bonaerense, desde las 16:15, con el arbitraje de Diego Abal y será transmitido por Canal 9. La situación de la ‘Crema’ cambió notablemente en las últimas fechas. Los tres triunfos y la seguidilla de seis sin derrota, sumado a la pérdida de puntos de sus rivales directos en la pelea por la permanencia, le posibilitaron salir del último lugar de los promedios e ilusionarse con una posible salvación.

El entrenador Juan Manuel Llop volverá a repetir el 11 inicial que viene de ganarle al ‘Decano’ Tucumano. Si bien se había especulado con el posible ingreso del juvenil Angelo Martino por Fernando Luna, quien trabajó el miércoles de manera diferenciada por una molestia menor en el isquiotibial, finalmente Luna estará desde el inicio.

La novedad, pasa por el regreso de Mauro Albertengo, ya recuperado de un desgarro sufrido a comienzo de este mes. El delantero estará en el banco de relevos.

Lanús viene de perder el clásico con Banfield por 1 a 0 y entre semana cayó como local ante Chapecoense por la Copa Libertadores, pero como el equipo brasileño incluyó en el equipo inicial a un jugador que estaba suspendido, la dirigencia ‘Granate’ envió su pedido de reclamo a la Conmebol para que le otorguen los tres puntos.

Desde Lanús hay convencimiento que recibirá los puntos lo que le permitirá clasificarse a la próxima instancia de la Copa y no tener que ir la próxima semana a buscar la clasificación a Uruguay ante Nacional. Por esta razón el técnico Jorge Almirón no dio indicios del equipo ya que podría poner a los titulares en caso de no tener que viajar al país vecino con la urgencia de ganar para pasar a la próxima instancia. El que sí no podrá estar será Alejandro Silva, expulsado ante el ‘Taladro’ y podría ingresar Matías Sánchez o Marcos Pinto.



El historial

Atlético de Rafaela y Lanús se enfrentaron en 18 oportunidades. La ‘Crema’ ganó 5 (sólo una de visitante), empataron 4 y las otras 9 fueron para el ‘Granate’. Atlético le marcó 21 goles y los del sur bonaerense 28.

La victoria ‘albiceleste’ en la Fortaleza fue por 3 a 0, en la temporada 2013/2014, con goles de Diego Vera (2) y Cristian Canuhé. También tienen un enfrentamiento por Copa Argentina, con victoria de Atlético por 1 a 0.



Reserva

Este sábado desde las 10 hs jugarán las Reservas de Lanús y Atlético de Rafaela. La ‘Crema’ irá con: Tagliamonte; Acuña, Baroni, Astrada, Gian. Ferrero; Castellano, Paz, Navas, Gaggi, Copetti y Borgnino.



Las probables formaciones:



Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Matías Sánchez o Marcos Pinto, Iván Marcone, Nicolás Aguirre, Román Martínez, Lautaro Acosta o Hernán Toledo, José Sand. DT: Jorge Almirón.



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi, Mathías Abero; Emiliano Romero, Lucas Pittinari; Gabriel Gudiño, Fernando Luna, Kevin Itabel; Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.



Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Arbitro: Diego Abal

Asistentes: Lucas Germanotta y Gonzalo Pedro.

Cuarto árbitro: José Carreras.

Hora: 16:15 - TV: Canal 9