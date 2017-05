Operativo inédito para trasplantar a paciente

Profesionales del Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe realizaron, este martes, un operativo inédito para lograr que una paciente pueda ser trasplantada. A través de una técnica de Oxigenación por Membrana Extracorpórea Cardiopulmonar (Ecmo por sus siglas en inglés).El Cullen es el único hospital público que realiza esta técnica en adultos de la región, porque cuenta con el equipamiento de última tecnología y la capacitación necesaria”, indicó el director del hospital, Juan Pablo Poletti, quien además precisó que “gracias a la técnica que se aplicó, llamada Ecmo, y al traslado de alta complejidad, se logró “ganar tiempo” hasta que llegó el corazón que la paciente requería.Este hospital vuelve a destacarse por la realización de un proceso que incluyó abordaje y tratamiento de una mujer, oriunda de Las Toscas, de 18 años a quien se mantuvo con vida a la espera de un trasplante de corazón. La paciente fue mamá hace apenas 8 meses e ingresó luego de haber sido evaluada en otros efectores y derivada al hospital Cullen.“Cuando nos comunicaron este martes por la noche que afortunadamente había un corazón que podía ser compatible con la joven, ya en lista de emergencia sanitaria; decidimos y organizamos el traslado hacia la Clínica de Nefrología (autorizada para el procedimiento) con la predisposición del equipo médico que la estaba tratando”, relató Poletti.Tanto el equipo del Hospital Cullen como el personal de Emergencia y Traslado 107, coordinaron un traslado de alta complejidad para que la paciente llegue a la clínica de Nefrología de nuestra ciudad, siempre conectada con el Ecmo, por lo que también se trasladó el equipamiento y los profesionales a cargo.“Una vez más la Red de salud se puso en funcionamiento: se arribó cerca de las 4 de la mañana allí, donde también aguardaba, el corazón y se produjo el trasplante de manera exitosa”, relató Poletti.En el hospital se realizan todos los procedimientos extracorpóreos, “nos llevó al menos 6 años llegar a este punto. Muchos de los profesionales se han perfeccionado en el exterior y otros han participado en la ciudad de Buenos Aires para, ahora también realizarlas aquí”, destaca Avila.“Este es un esfuerzo compartido por toda la institución, desde el director hasta los médicos, el personal de enfermería, de administración, los no profesionales, la gente de farmacia, todo el hospital participa de estos procedimientos. Cuando se trabaja pensando en el bien de la población las cosas se hacen bien y con la rapidez que la situación amerita. Hay mucha pasión, capacitación y coordinación”, sostiene con convicción Rafael Avila, quien agrega “no me quiero olvidar de nadie, vamos creciendo en experiencia”.“Como director del hospital es un orgullo porque la totalidad de los agentes públicos pusieron todo de sí para realizar este traslado crítico y salvar la vida de esta joven, pero nos satisface saber que cuando hay una posibilidad de salvar vidas ponemos todo de cada uno de nosotros. Sin la experiencia, la buena voluntad y la tecnología, no habría sido posible. Estamos emocionados y esperamos que ella misma pueda criar a su bebé”, finalizó Poletti.El Hospital Cullen lleva aplicada esta técnica en 16 casos con buenos resultados. Esta consiste en drenar la sangre desde el organismo de la persona desde una cánula, pasándola a través de un oxigenador de membrana y reintroducida nuevamente a través de otra cánula mediante la presión que genera una bomba centrífuga.Los beneficios de su aplicación consisten en aumentar el contenido de oxígeno en la sangre y controlar el flujo de sangre hacia los distintos órganos, coordinando las funciones del corazón y del pulmón en forma paralela.El Ecmo es una modalidad de soporte extracorpóreo para los casos más graves y extremos de falla cardio-respiratoria, que se puede utilizar como puente para la recuperación, al trasplante o al tratamiento definitivo de una enfermedad base.La técnica, de soporte vital extracorpóreo, está indicada principalmente para pacientes con insuficiencia respiratoria que requieren reemplazo de la función pulmonar exclusivamente, y para pacientes que requieren soporte cardiovascular y/o respiratorio ante shock cardiogénicos o paros cardíacos. También puede utilizarse como puente al trasplante cardíaco, en forma posterior a las cirugías cardíacas y para mantener al donante a corazón no batiente.Es una tecnología de última generación que no sólo permite traer soluciones para los pacientes del hospital, sino a pacientes de otras instituciones de toda la provincia que requieran este tipo de soporte, como así también para otras provincias limítrofes con Santa Fe.