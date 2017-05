Vildoza fue elegido el mejor sexto hombre

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) premió a los mejores de la temporada regular de La Liga 2016/2017 y realizó el lanzamiento oficial de los playoffs, en un evento desarrollado en el barrio porteño de Barracas, en el que estuvieron presentes Franco Balbi (base), Dar Tucker (escolta y MVP), Marcos Mata (alero), Gabriel Deck (ala-pivote) y Javier Justiz Ferrer (pivote), integrantes del quinteto ideal, junto con Hernán Laginestra, elegido como mejor entrenador.El presidente de la AdC, Fabián Borro, expresó: “Nos enorgullece reconocer a los mejores jugadores de la temporada, luego de una fase regular muy competitiva, reafirmando que La Liga argentina es una de las mejores del mundo”.Ochenta periodistas especializados de diferentes ciudades de Argentina participaron de la votación, que también incluye los siguientes rubros y premiados:Dar Tucker (Estudiantes de Concordia).Gabriel Deck (San Lorenzo de Almagro).Dar Tucker (Estudiantes de Concordia).Gabriel Deck (San Lorenzo de Almagro).Eric Flor (Quilmes de Mar del Plata).Mateo Chiarini (Atenas de Córdoba).Fabricio Vito.Santiago González (San Isidro de San Francisco).Finalizada la fase regular de La Liga, este lunes 22 de mayo empezarán los playoffs con los siguientes cruces de cuartos de final: Regatas (Corrientes) vs. Libertad (Sunchales) y Olímpico (La Banda) vs. Instituto (Córdoba), por la Conferencia Norte, y Bahía Basket (Bahía Blanca) vs. Quilmes (Mar del Plata) y Argentino (Junín) vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia), por la Conferencia Sur.Las series serán al mejor de cinco partidos, en las siguientes fechas: lunes 22, miércoles 24, sábado 27, lunes 29/05 y jueves 01/06 (los dos últimos en caso de ser necesarios). Mientras tanto, los mejores clasificados de la etapa regular, San Martín (Corrientes), Estudiantes (Concordia), San Lorenzo (Buenos Aires) y Ferro (Buenos Aires), esperan por sus rivales de semifinales de conferencia.Además, por la permanencia en la máxima categoría del básquet profesional argentino jugarán Boca Juniors (Buenos Aires) y Echagüe (Paraná), el miércoles 24, viernes 26, lunes 29, miércoles 31/05 y sábado 03/06 (los dos últimos en caso de ser necesario).NOCIONI NO JUGO EN LA SEMIPadeciendo los problemas que viene teniendo últimamente (juego interior, defensa), pero potenciado por un rival jugando en su ciudad ante su gente, el Real Madrid no pudo llegar a la final de la Euroliga tras perder sin discusión ante el Fenerbahce 84-75. No tuvo acción el Chapu Andrés Nocioni.