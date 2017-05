Especies en riesgo

Es difícil calcular el número de animales extintos y la cifra real siempre es más alta que el número estimado. En algunos casos se puede presumir que una especie ha dejado de existir al no ser vista durante años, sin embargo se debe esperar a que se declare oficialmente este estatus por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo más complejo de este tema, es que la extinción no es un problema histórico, sino que un tema contemporáneo.Sólo en el último siglo los animales que desaparecieron sobre la faz de la tierra se cuentan por miles, muchos de ellos poco conocidos, pero otros en cambio muy populares y difundidos décadas atrás, contándose también aves y una amplia diversidad de especies acuáticas.El poder destructivo del hombre ha sido tan grande, que logró la desaparición de miles de especies en poco tiempo, tanto a través de las matanzas masivas e industrializadas, como las piezas logradas por los cazadores "deportivos", o bien la desaparición como consecuencia de las alteraciones del clima y la reducción del hábitat de algunas especies que fueron quedándose sin espacios apropiados para su reproducción. La deforestación indiscriminada fue realmente arrasadora de bosques nativos, que eran los lugares de vida y reproducción de especies animales hoy extintas, al igual que la contaminación de cursos de agua que eliminaron peces y otras especies acuáticas.Poco tiempo atrás, el pasado 28 de abril al celebrarse el Día del Animal, en nuestro país fue lanzado el programa "Extinción cero", el que tiene por objetivo el poder salvar a especies animales que se encuentran en peligro de extinción, es decir, en las listas rojas.La iniciativa cuenta con un presupuesto inicial de 60 millones de pesos, para poner en ejecución algunas medidas concretas y bien determinadas para salvar a 7 especies autóctonas que están en condiciones críticas de extinción: el cauquén colorado, el cardenal amarillo, el macá tobiano, el yaguareté, el venado de las pampas, la ranita del Pehuenche y la mojarra desnuda. Se trata sin dudas de un objetivo algo modesto en número, pero realmente trascendente por su significado, estando previsto luego ampliar a 10 las especies en riesgo, del total de 100 que están amenazadas con la extinción, en condiciones realmente críticas.Las siete especies en las que ahora se pondrá foco hay algunas de ellas amenazadas por la caza furtiva, por el comercio ilegal, otras con problemas por especies exóticas invasoras, habiéndose dispuesto un abordaje especial para cada una de las especies, en todos los casos diferentes. Serán en total 30 organismos que van a estar abocados y trabajando en esa tarea de preservación de las 7 especies mencionadas.Existen algunas situaciones emblemáticas, como el caso del yaguareté que en 2001 fue declarado Monumento Histórico Nacional, alcanzando por lo tanto el máximo nivel de protección, siendo sin embargo una de las especies más amenazadas por la extinción, debido a la fragmentación y disminución de su hábitat por el avance descomunal del desmonte. Sólo frenando la deforestación se podrá defender esta especie autóctona, algo que no resulta sencillo ya que aún existiendo leyes bien precisas, son los propios gobiernos provinciales los que hacen caso omiso a las prohibiciones, permitiendo la ampliación de las zonas de agricultura, especialmente las sojeras.Las autoridades del ministerio de Ambiente y Desarrollo, responsables de este programa orientado al salvataje de especies animales en riesgo, confían en conseguir resultados positivos en el corto plazo, incluso recordándose que para algunas de ellas el no actuar con la urgencia necesaria, sería prácticamente condenarlas a la desaparición. Un objetivo será el monitoreo de las poblaciones de esas especies y luego de un año, poder hacer un balance sobre cómo se fue desarrollando el trabajo de protección y cuidado.También se recordó que una labor pendiente es la actualización de las denominadas listas rojas, para saber con precisión y en detalle cuántas son las especies en peligro de extinción en la Argentina, ya que no se hace un trabajo de esta naturaleza desde 2008. Las estimaciones en tal sentido dan cuenta que en el caso de las aves, mamíferos y reptiles el 20 por ciento de ellos afronta el riesgo de desaparición.